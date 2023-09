Nordkorea stellt atomar bewaffnetes U-Boot vor

Nordkorea hat ein neuartiges U-Boot für den Angriff mit taktischen Nuklearwaffen vom Stapel gelassen. Das U-Boot werde "eines der wichtigsten Unterwasser-Offensivmittel der Seestreitkräfte der DVRK" sein, so der nordkoreanische StaatschefKim Jong Un.

© KCNA

Nordkoreas Militär hat ein neues "taktisches Angriffs-U-Boot" vorgestellt, das in der Lage ist, Atomraketen abzuschießen. Staatsführer Kim Jong-un erklärte, die Waffe werde Pjöngjang helfen, eine "fortschrittliche Seemacht" zu werden. Das U-Boot mit dem Namen Hero Kim Kun Ok wurde am Mittwoch bei einer militärischen Zeremonie vorgestellt, berichtete Koreas Staatliche Zentrale Nachrichtenagentur (KCNA) unter Hinweis auf die Anwesenheit von Kim und einer Reihe hochrangiger Militärs. Nordkorea simuliert erneut taktischen Atomschlag Kim erklärte, das U-Boot werde "eines der wichtigsten Unterwasser-Offensivmittel der Seestreitkräfte der DVRK" sein. Er fügte hinzu, dass die Entwicklung Teil eines "strategischen und taktischen Plans zur kontinuierlichen Verbesserung der Modernität der Unterwasser- und Überwasserkräfte und zum Vorantreiben der atomaren Bewaffnung der Marine" sei. Zudem lobte Kim die Wissenschaftler, Forscher und Industriearbeiter, die an dem U-Boot-Projekt beteiligt sind. Er sagte, sie seien Teil einer "großen Sache beim Aufbau einer fortschrittlichen Seemacht". Während einer separaten Veranstaltung am Donnerstag inspizierte Kim das neue U-Boot, um sich "mit dessen Waffensystem und Unterwasserfähigkeit vertraut zu machen", so die KCNA. Nach Angaben der Agentur wird das Schiff der Ostmeerflotte der nordkoreanischen Marine zugeteilt werden. Neben dem nuklearfähigen U-Boot arbeite Pjöngjang auch daran, bestehende U-Boote so umzubauen, dass sie mit Atomwaffen ausgerüstet werden können, sagte Kim weiter und bezeichnete die Initiative als dringende Aufgabe. Nordkorea startet mehrere Marschflugkörper in Richtung des Gelben Meeres Die Vorstellung des neuen U-Boots kommt nur Monate nach der Entscheidung Washingtons, erstmals seit 1981 ein eigenes Atom-U-Boot vor der Küste Südkoreas zu stationieren. Obwohl US-Beamte erklärten, die Stationierung solle vermeintlichen Provokationen entgegenwirken, warnte Pjöngjang, der Schritt würde "die regionalen militärischen Spannungen in einen kritischeren Zustand versetzen und könnte tatsächlich die schlimmste Krise eines Atomkonflikts auslösen". In den vergangenen Monaten haben sich die Spannungen zwischen den Vereinigten Staaten und Nordkorea stetig verschärft, wobei die US-Streitkräfte eine Reihe von Militärübungen mit südkoreanischen und japanischen Partnern durchgeführt haben. Pjöngjang hat darauf mit Dutzenden von Waffentests, darunter auch von ballistischen Interkontinentalraketen, reagiert und die von den USA geleiteten Manöver wiederholt als "Probe für eine Invasion im großen Stil" bezeichnet. Zuvor hatten Washington, Seoul und Tokio am Donnerstag gemeinsam den jüngsten Raketentest Nordkoreas kritisiert und angekündigt, die Zusammenarbeit bei der Raketenabwehr zu verstärken und in den kommenden Wochen eine weitere Übung abzuhalten. Mehr zum Thema – Nicht gut für die Ukraine: USA in Alarmstimmung wegen möglichen Russland-Nordkorea-Militärpakt

