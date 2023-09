Afghanistan-Pakistan: Behörden schließen Grenzübergang nach Schusswechsel

Am 6. September kam es zu Zusammenstößen an der afghanisch-pakistanischen Grenze. Infolge von Schusswechseln schlossen die Behörden den Grenzübergang Torkham. Vor diesem Hintergrund sind Verkehrsunterbrechungen wahrscheinlich.

© Zabihullah Ghazi/Anadolu Agency

An der Grenze zwischen Afghanistan und Pakistan ist es zu Zusammenstößen zwischen dem afghanischen Militär und pakistanischen Grenztruppen gekommen. Die Kämpfe begannen in der Nähe des Kontrollpunkts Torkham, wo Schüsse zu hören waren. Tausende von Zivilisten wurden aufgrund des Vorfalls eingeschränkt. Zivilisten auf beiden Seiten der Grenze versuchten, die Gefahrenzone zu verlassen. ویدیو: باشندگان تورخم از درگیری میان نیروهای امارت اسلامی و نظامیان پاکستان در گذرگاه تورخم خبر دادند. #طلوع‌نیوزpic.twitter.com/8IvQaoZ9tT — TOLOnews (@TOLOnews) September 6, 2023 Berichten zufolge ist die Schießerei auf einen Streit zwischen beiden Streitkräften über den Bau eines Kontrollpostens am Grenzübergang zurückzuführen. Laut Angaben der Bewohner kam es zu den Zusammenstößen, nachdem das pakistanische Militär auf die Errichtung von Kontrollpunkten durch die Kräfte des Islamischen Emirats Afghanistan reagiert hatte. Pakistan: Zurückgelassene US-Waffen stärken Feuerkraft der Taliban Örtlichen Quellen zufolge lieferten sich beide Seiten am Nachmittag des 6. September weiterhin Schießereien. Die Behörden gaben nicht bekannt, wann die Grenze wieder geöffnet wird. Es wird berichtet, dass die Behörden wahrscheinlich verstärkte Sicherheitsmaßnahmen aufrechterhalten werden, einschließlich der Einrichtung von Straßensperren und der Stationierung von zusätzlichem Personal rund um den Grenzübergang. Es ist mit Beeinträchtigungen des Verkehrs und der Wirtschaft zu rechnen. Später berichtete der Afghane Qureshi Badlon, Leiter der Informationsabteilung des Ministeriums für Information und Kultur von Nangarhar, dass das pakistanische Militär als Erstes das Feuer eröffnet habe. Er präzisierte, dass die Zusammenstöße bereits beendet worden seien und dass es keine Informationen über Opfer gebe. Torkham ist eine der drei wichtigsten Handels- und Transitrouten zwischen Pakistan und Afghanistan. Islamabad nutzt diesen Kontrollpunkt auch für den Versand seiner Handelsgüter nach Zentralasien. Mehr zum Thema - Die Rolle der USA im derzeitigen Chaos in Pakistan ist offensichtlich – und nachvollziehbar

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.