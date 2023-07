Südkorea droht Nordkorea mit Vernichtung

Angesichts zunehmender Spannungen droht Südkorea mit der Vernichtung Nordkoreas. Die Warnung erfolgt, nachdem der nordkoreanische Verteidigungsminister nach dem Andocken eines US-U-Boots in Südkorea erklärte, dass ein Atomwaffeneinsatz möglich sei.

Quelle: Gettyimages.ru © South Korea Defense Ministry via NUR

Sollte Pjöngjang Atomwaffen gegen die Allianz zwischen Seoul und Washington einsetzen, wäre dies das Ende Nordkoreas. Dies geht aus einer Erklärung das südkoreanischen Verteidigungsministeriums hervor, wie die russische Nachrichtenagentur TASS berichtet. In der Meldung heißt es: "Im Falle eines nordkoreanischen Atomangriffs auf das südkoreanische-amerikanische Bündnis wird es eine sofortige, vernichtende und entschlossene Reaktion des Bündnisses geben, und dabei warnen wir noch einmal eindringlich, dass der Angriff das Ende des nordkoreanischen Regimes bedeuten wird." Diese Warnung aus dem südkoreanischen Verteidigungsministerium kam, nachdem der nordkoreanische Verteidigungsminister Kang Sun-nam am 20. Juli erklärt hatte, das die Präsenz eines US-amerikanischen Atom-U-Boots im Hafen der südkoreanischen Stadt Busan zum Einsatz von Atomwaffen durch Nordkorea führen könnte. Der Verteidigungsminister beschuldigte die USA und Südkorea zudem, die Spannungen in der Region zu verschärfen, und kritisierte das erste Treffen ihrer Nuklearen Konsultativgruppe. Die Agentur Reuters zitiert: "Der zunehmende Einsatz strategischer Atom-U-Boote und anderer strategischer Mittel kann unter die im nordkoreanischen Gesetz festgelegten Bedingungen für den Einsatz von Atomwaffen fallen." Diese Woche war die USS Kentucky, ein mit ballistischen Atomraketen bestücktes US-amerikanisches U-Boot, in den südkoreanischen Hafen von Busan eingelaufen, als die südkoreanisch-amerikanische Nuklearkonsultativgruppe ihre Eröffnungssitzung abhielt. Südkoreas Präsident Yoon Suk Yeol kam an Bord des U-Boots. US-Präsident Joe Biden und sein Amtskollege aus Südkorea hatten im April die Washingtoner Erklärung verabschiedet, in der Schritte zu einer Demonstration der Abschreckungsfähigkeit festgelegt sind. Dazu gehören regelmäßige Besuche von US-amerikanischen U-Booten mit ballistischen Atomraketen, Flugzeugträgern und Bombern in Südkorea. Mehr zum Thema – Atomwaffenfähiges US-U-Boot ankert erstmals seit Jahrzehnten im südkoreanischen Hafen Busan

