Taiwan droht China mit Zerstörung von Flugzeugen und Schiffen bei künftiger Annäherung

Taiwan wird Flugzeuge und Schiffe der Streitkräfte der Volksrepublik China beim Eindringen in die 12-Meilen-Zone zerstören. Dies gab das taiwanesische Verteidigungsressort bekannt und wies darauf hin, dass man in Taipeh diese Zone als Hoheitsgewässer von Taiwan und dessen Luftraum betrachtet.

Quelle: Legion-media.ru © Lbeddoe

Generalmajor Lin Wenhuang, der Sprecher der taiwanesischen Militärbehörde, hat am Dienstag die Rhetorik gegenüber VR China verschärft. Dem Offizier zufolge würden Taiwans Streitkräfte künftig Flugzeuge und Schiffe der chinesischen Volksbefreiungsarmee (VBA) liquidieren, wenn sie in die 12-Meilen-Zone (rund 22 Kilometer) um die Insel eindringen, die man in Taipeh als Hoheitsgewässer Taiwans und dessen Luftraum betrachtet. Überdies warnte Lin Wenhuang, dass die taiwanesische Armee das weitere Verhalten von Flugzeugen oder Schiffen der Volksbefreiungsarmee genau beobachtet, sobald diese die sogenannte Mittellinie der Taiwanstraße (auch Formosastraße genannt) überschritten. In diesem Zusammenhang brachte der Generalmajor zum Ausdruck: "Wenn die Streitkräfte der VBA weiterhin unsere Warnungen ignorieren und unseren territorialen Luftraum und unsere Gewässer verletzen, werden wir schnell zurückschlagen, um die nationale Sicherheit zu schützen." Die taiwanesischen Streitkräfte erklärten wiederholt, dass sie bei Zwischenfällen nicht als erste von den Waffen Gebrauch machen würden, um Festlandchina keinen "Vorwand für eine Invasion" zu liefern. Im März 2023 stellte der taiwanesische Verteidigungsminister Chiu Kuo-cheng jedoch klar, dass diese Aussage nicht bedeute, dass Taiwans Streitkräfte keine Gebiete verteidigen würden, die in Taipeh als Taiwans Luftraum angesehen werden. Medienbericht: China warnte Blinken bezüglich der Taiwan-Wahl Am 24. Juni verzeichnete das Verteidigungsministerium der Insel fünf Schiffe und 19 Flugzeuge der chinesischen Volksbefreiungsarmee, die sich Taiwan näherten, darunter auch J-10- und J-16-Kampfjets. Mindestens acht Flugzeuge überquerten die Mittellinie der Taiwanstraße und näherten sich über dem Seegebiet bis auf 44,5 Kilometer von der Küste der Insel entfernt. Eine Annäherung von Flugzeugen der chinesischen Volksbefreiungsarmee auf so kurze Entfernung ist recht selten: Der letzte derartige Vorfall wurde vor fast sechs Monaten registriert, in der Nacht zum 1. Januar 2023. Mehr zum Thema - Engere Beziehungen zu Taipeh statt zu Peking widersprechen den Interessen der EU

