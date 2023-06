Nach Abbruch diplomatischer Beziehungen zu Taiwan: Honduras eröffnet Botschaft in China

Honduras hat eine Botschaft in Peking eröffnet. Die Regierung von Honduras hatte bereits im März die Beziehungen zu Taiwan zugunsten Chinas abgebrochen.

Quelle: AFP © CNS

Honduras hat nach dem Abbruch der diplomatischen Beziehungen zu Taiwan eine Botschaft in Peking eröffnet. Wie chinesische Medien am Sonntag berichteten, wurde die Botschaft vom chinesischen Außenminister Qin Gang und seinem honduranischen Amtskollegen Eduardo Enrique Reina eingeweiht. Nach gemeinsamen Patrouillen mit Russland: China hält weitere Militärübungen um Taiwan ab Laut einer Erklärung des chinesischen Außenministeriums versprach Qin, dass China mit Honduras ein neues Modell der "freundschaftlichen Zusammenarbeit" zwischen Ländern mit unterschiedlichen Größen und Systemen aufbauen werde. Derzeit hält sich die Präsidentin des mittelamerikanischen Landes, Xiomara Castro, zu einem fünftägigen Besuch in China auf. Honduras nahm im März formelle Beziehungen zu China auf und ist damit das letzte in einer Reihe von Ländern, die ihre diplomatischen Beziehungen zu Taiwan abbrechen. China betrachtet Taiwan als eine abtrünnige Provinz und verbietet seinen eigenen diplomatischen Partnern, formelle Beziehungen zu Taipeh zu unterhalten. Die USA sind nach wie vor Taiwans engster militärischer und politischer Verbündeter, obwohl es keine formellen diplomatischen Beziehungen zwischen ihnen gibt. Weltweit gibt es nur noch 13, meist kleinere Länder, die diplomatische Beziehungen zu Taiwan unterhalten. Mehr zum Thema - Gefährliches Abfangmanöver über Südchinesischem Meer: Washingtons Furcht vor Funkstille mit China

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.