Chinas Staatschef fordert sein Militär auf, sich auf echte Kampfeinsätze vorzubereiten

Das chinesische Staatsoberhaupt Xi Jinping hat den Kommandobereich im Süden des Landes besucht und seinem Militär angeordnet, sich auf echte Kampfeinsätze vorzubereiten. Außerdem müssen chinesische Soldaten die allgemeine Stabilität in den benachbarten Gebieten aufrechterhalten.

Quelle: Legion-media.ru © C32/ Globe Photos

Aufgrund der zunehmenden Spannungen in der Region hat der chinesische Präsident Xi Jinping die Truppen der chinesischen Volksbefreiungsarmee aufgefordert, sich auf echte Kampfeinsätze vorzubereiten. Dies verkündete er bei einer Inspektion eines Kommandobereichs der chinesischen Armee in der Provinz Guangdong im Süden des Landes. Der chinesische Fernsehsender China Central Television zitiert Xi mit den Worten: "Es ist notwendig, eine echte kampforientierte Militärausbildung zu verstärken und an der Kampfausbildung festzuhalten." Das chinesische Staatsoberhaupt unterstrich die Wichtigkeit, die militärische Forschung zu vertiefen und die Taktiken und Ausbildungsmethoden zu aktualisieren. Zudem betonte er, chinesische Streitkräfte sollen "ihre Fähigkeit verbessern, rechtzeitig und angemessen auf komplexe Situationen zu reagieren" und "die territoriale Souveränität, Rechte und Interessen Chinas auf Meer entschlossen zu verteidigen". Philippinen und USA beginnen Militärübung im Südchinesischen Meer Darüber hinaus wies Xi darauf hin, dass sich das chinesische Militär um die Aufrechterhaltung der allgemeinen Stabilität in den benachbarten Gebieten bemühen müsse. Xi Jinping besuchte den südlichen Kommandobereich der Volksbefreiungsarmee nach einer Großübung in der Nähe von Taiwan. Voraussetzung für die Manöver rund um die Insel waren die "Durchfahrten" durch das US-Territorium Ende März und Anfang April durch Taiwans Präsidentin Tsai Ing-wen. Vergangene Woche traf der Sprecher des US-Repräsentantenhauses, Kevin McCarthy, mit ihr zusammen, woraufhin die US-Seite erklärte, dass es notwendig sei, weiterhin Waffen an Taiwan zu verkaufen. Mehr zum Thema – Konflikt spitzt sich zu: Wieder US-Delegation in Taiwan

