Chinesische Schiffe patrouillieren in Formosastraße vor Treffen zwischen Taiwans Chefin und McCarthy

Am Mittwoch kommt der Sprecher des US-Repräsentantenhauses, Kevin McCarthy, in Kalifornien mit der taiwanischen Präsidentin, Tsai Ing-wen, zusammen. Im Vorfeld des Treffens führt China ein Manöver in der Formosastraße durch, an dem auch Kriegsschiffe beteiligt sind.

Quelle: AFP © LAURENT FIEVET / TAIWAN’S MINISTRY OF NATIONAL DEFENCE

Die chinesische Marine hat am Mittwoch ein Manöver in der Formosastraße gestartet. Die genaue Zahl der daran beteiligten Schiffe wurde zwar nicht bekannt gegeben. Örtliche Medien berichten aber, dass der spezielle Patrouillen- und Inspektionseinsatz im Norden und im Zentrum der Meerenge stattfinde, welche die Insel Taiwan vom Kontinent trennt. An dem Manöver sei unter anderem das Schiff Haixun 06 der chinesischen Küstenwache beteiligt, heißt es. Ziel des Einsatzes sei es, die sichere Schifffahrt in der Formosastraße zu gewährleisten. 星星君從福建海事局獲悉,由台灣海峽大型巡航救助船「#海巡06」輪領銜的海事執法船艇編隊5日開啟台灣海峽中北部聯合巡航巡查專項行動。#HAIXUN06據瞭解,本次專項行動將重點巡查維護 #台灣 海峽中北部海域船舶通航環境和通航秩序,保障「小三通」客運船舶航行安全。#TaiwanStraitpic.twitter.com/dJtyY3dRHX — 百萬莊的小星星 (@TwinklingstarBJ) April 5, 2023 Die Aktivitäten der chinesischen Marine fallen zeitlich mit dem geplanten Treffen zwischen der taiwanischen Präsidentin, Tsai Ing-wen, mit dem Sprecher des US-Repräsentantenhauses, Kevin McCarthy, im US-Bundesstaat Kalifornien zusammen. Meinung Taiwans Präsidentin in den USA: Dieser Besuch wird nur Chaos bescheren Am Dienstag hatte die chinesische Außenamtssprecherin, Mao Ning, die geplante Zusammenkunft der Politiker verurteilt. Das Treffen sei ein schwerer Verstoß gegen das Ein-China-Prinzip und untergrabe somit die Souveränität und die territoriale Integrität der Volksrepublik China. Die Regierung in Peking werde die Situation genau beobachten und die Souveränität und die territoriale Integrität des Landes entschieden verteidigen. Der Sprecher des chinesischen Konsulats in Los Angeles warnte McCarthy zudem davor, "desaströse Fehler der Vergangenheit" zu wiederholen. Sein Treffen mit Tsai werde den Frieden und die Stabilität in der Region unterminieren. Sollte der US-Politiker das Ein-China-Prinzip, das von der internationalen Gemeinschaft breit unterstützt werde, missachten, würde er den Beziehungen zwischen Peking und Washington noch mehr Schaden zufügen und die Entschlossenheit des chinesischen Volkes stärken, für die nationale Wiedervereinigung zu kämpfen. Mehr zum Thema - China scheint beim diplomatischen Tauziehen mit den USA als Gewinner dazustehen

