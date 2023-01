Die Philippinen: Für China und USA von zentraler strategischer Bedeutung

Die Philippinen unterhalten wichtige Handelsbeziehungen zu Peking, aber Washington sieht in dem Archipelstaat einen militärischen Stützpunkt bei potenziellen Feindseligkeiten gegen China in der Taiwan-Frage. Auf welche Seite wird sich Manila schlagen?

Von Timur Fomenko

Ferdinand Marcos Jr., der Präsident der Philippinen, eröffnete das Jahr 2023 mit einem Besuch in China, bei dem 14 bilaterale Abkommen zwischen Manila und Peking unterzeichnet wurden.

Zwischen den beiden Ländern ist diese Art der Diplomatie nichts Ungewöhnliches. Sie sind enge Wirtschaftspartner, wobei China der größte Exportmarkt der Philippinen und eine wichtige Quelle für eingehende Investitionen ist, vor allem im Rahmen der Belt and Road Initiative (BRI). Die beiden Staaten haben natürlich einige Meinungsverschiedenheiten, insbesondere wenn es um das Südchinesische Meer geht, aber sie haben sich entschieden, das Gesamtbild der bilateralen Beziehungen zumindest vorerst nicht zu trüben.

Es gibt jedoch einen Elefanten im Raum, der seinen Schatten auf die Beziehung zwischen Manila und Peking wirft. Dieser Elefant ist das Land, das sich selbst als den wahren und rechtmäßigen Beherrscher der Philippinen betrachtet – die Vereinigten Staaten von Amerika. Während Marcos Jr. die Zusammenarbeit mit China entwickelt, sieht sich der neugewählte Präsident erheblichem Druck aus Washington ausgesetzt, den USA zu erlauben, ihre militärische Präsenz im Land zu erhöhen, und möglicherweise – aufgrund der kritischen geostrategischen Lage der Philippinen – in einen potenziellen Taiwan-Konflikt verwickelt zu werden. Das hat die Außenpolitik des Archipelstaats zu einer Gratwanderung werden lassen, die im Falle eines Misserfolgs leicht im Desaster enden könnte.

Die Philippinen sind ein Grundpfeiler der amerikanischen Macht im asiatisch-pazifischen Raum. Das liegt daran, dass der Inselstaat das zweifelhafte Etikett trägt, das einzige Land in Asien zu sein, das buchstäblich eine Kolonie der USA war. Einst ein Herrschaftsgebiet des königlichen Spaniens, wurden die Inseln nach dem Spanisch-Amerikanischen Krieg von 1898 von Washington annektiert. Dieser Krieg ermöglichte es den USA, eine Großmacht im Pazifik zu werden, und die Philippinen blieben bis 1946 in ihrem Besitz, nachdem die USA die Japaner von den Inseln vertreiben konnten.

Infolge der Erlangung der Unabhängigkeit blieben die Philippinen weiterhin ein Verbündeter der USA. Als eine Reihe von Inseln vor der Küste Südostasiens ermöglichen die Philippinen den USA, militärische Macht auf den asiatischen Kontinent zu projizieren – zum Beispiel durch die Nutzung von Marinestützpunkten während des Vietnamkriegs. Im Norden der Inseln liegen Taiwan und Festlandchina. Angesichts dieser strategischen Lage betrachten die USA die Philippinen als entscheidendes Element auf dem Schachbrett bei jedem zukünftigen Konflikt mit China. Die Philippinen sind unerlässlich, um China daran zu hindern, seine Ansprüche auf das gesamte Südchinesische Meer auszudehnen und sich gegen eine Eventualität in der Taiwan-Frage zu wehren. Die USA hätten das mit ihren jüngsten Annäherungsversuchen an Manila nicht deutlicher machen können.

Aber so einfach sind die Dinge nicht. Obwohl es zwischen Manila und Peking Meinungsverschiedenheiten über umstrittenes Territorium im Südchinesischen Meer gibt – und man wegen der jüngsten Geschichte instinktiv pro-amerikanisch ist –, ist die Realität, dass die Philippinen auch eine arme Nation sind und die Annäherung an die USA diesen Zustand nicht lindert. Die Philippinen brauchen einen Exportmarkt, sie brauchen Investitionen in die Infrastruktur und sie brauchen den chinesischen Tourismus. China ist nicht nur ein Nachbar, sondern das am besten positionierte Land der Welt, um all diese Dinge bereitzustellen. Dies hat die bilateralen Beziehungen trotz Momenten der Spannungen stabil gemacht. Infolgedessen verhalten sich die Philippinen in ihrer Außenpolitik nicht wie ein offener Verbündeter der USA, wie es ein Land wie Japan tut, sondern versuchen, zwischen Washington und Peking sorgfältig auszugleichen.

Diese Neuausrichtung der philippinischen Außenpolitik begann mit der Präsidentschaft von Rodrigo Duterte im Jahr 2016, welcher versuchte, die geopolitische Autonomie des Landes zu behaupten, indem er Peking aktiv umwarb, während er Washington auf Abstand hielt. Dies lag daran, dass das Verständnis von Duterte darüber, was nationale Interessen ausmacht, und seine Herangehensweise an Themen wie Kriminalität und Wirtschaft, nicht mit den Visionen der USA übereinstimmten. Obwohl Duterte die USA nicht vollständig aus dem Land geworfen hat – wie seine Entscheidung zeigt, das "Abkommen über die Truppenbesuche" nicht zu kündigen –, positionierte er sein Land so, dass es nicht als Rammbock der USA gegen Peking benutzt werden könnte, weil er verstand, dass China in vielerlei Hinsicht ein nützlicher Partner ist.

Es wird angenommen, dass der neugewählte Präsident, Ferdinand Marcos Jr., möglicherweise mehr zu den USA neigt als Duterte, insbesondere angesichts der Erblast, die er durch seinen Vater trägt. Seine Entscheidung, das Jahr mit einem offiziellen Besuch in China zu beginnen, um in den bilateralen Beziehungen einen "Gang höher zu schalten", wie er es nannte, ist jedoch ein Hinweis darauf, dass die Strategie des Ausgleichs zwischen Washington und Peking in der philippinischen Außenpolitik fortgesetzt wird. Es ist klar, dass Marcos Jr. bei seinem Besuch nicht nur versucht hat, den Aspekt der wirtschaftlichen Beziehungen zwischen den beiden Ländern zu stärken, sondern auch China zu versichern, dass die Philippinen nicht zu einer militärischen Plattform für die USA werden.

Wie sich das aber letztendlich auswirken wird, bleibt abzuwarten. Es wird angenommen, dass die USA im Jahr 2023 versuchen werden, die Spannungen in der Straße von Taiwan weiter zu verschärfen. Das Ziel dabei wird natürlich sein, jegliche Einheit und harmonische Beziehungen zwischen China und den asiatischen Ländern zu brechen, mit der Absicht, die eigene militärische Macht tiefer zu projizieren, so wie man es im Fall der Ukraine auch getan hat. Wie wird Manila diese Krisen meistern? Wie wird man den Anfragen der USA nach mehr Zugang für die amerikanischen Streitkräfte begegnen? Und wie wird China mit dieser Situation umgehen? Während der Staatsbesuch von Ferdinand Marcos Jr. an der diplomatischen Front vielversprechend war, sagt er wenig darüber aus, was letztendlich folgen wird.

Aus dem Englischen

Timur Fomenko ist ein politischer Analyst.

Mehr zum Thema - Die militärisch-strategische Dynamik des neuen Kalten Krieges im asiatisch-pazifischen Raum