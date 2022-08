Kurz nach Taiwan-Provokation Pelosis: USA versprechen "Verteidigung" der Philippinen

Nur wenige Tage nach der Provokation durch die Sprecherin des US-Repräsentantenhauses Nancy Pelosi mit ihrem Besuch auf Taiwan – trotz wiederholter Warnungen der Volksrepublik China – erklärte ein weiterer ranghoher Vertreter der USA, die Philippinen gegen die angebliche Bedrohung aus China verteidigen zu wollen.

Quelle: www.globallookpress.com © IMAGO/Niyi Fote

Nach der Reise der Sprecherin des US-Repräsentantenhauses Nancy Pelosi nach Taiwan hat US-Außenminister Antony Blinken die philippinische Hauptstadt Manila besucht, um den neu gewählten philippinischen Staatschef zu treffen und ihm die volle Unterstützung Washingtons angesichts der angeblich "destabilisierenden und gefährlichen" Aktionen Chinas zu versichern. Der 1951 zwischen Washington und Manila geschlossene Vertrag zur gegenseitigen Verteidigung bleibe "eisern", sagte Blinken auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit seinem philippinischen Amtskollegen Enrique Manalo am Samstag. Der US-Spitzendiplomat sagte: "Wir stehen immer an der Seite unserer Partner ... ein bewaffneter Angriff auf die philippinischen Streitkräfte, öffentliche Schiffe oder Flugzeuge im Südchinesischen Meer würde die gegenseitigen Verteidigungsverpflichtungen der USA im Rahmen dieses Vertrages auf den Plan rufen." Neben der Erörterung regionaler Sicherheitsfragen mit dem Außenminister Manalo und dem neuen Präsidenten Ferdinand Marcos Jr. sprachen sie laut Blinken auch über die Vertiefung der Wirtschaftsbeziehungen und die "Stärkung der Demokratie". Blinken ist der ranghöchste US-Beamte, der sich mit dem neu gewählten philippinischen Staatschef getroffen hat. Marcos Jr. war am 30. Juni nach einem erdrutschartigen Wahlsieg Anfang des Jahres vereidigt worden. Meinung Kosovo, Ukraine, Taiwan: Das altbewährte US-Rezept zum Stiften von Chaos und Umsturz Wörtlich sagte Blinken: "Die Vereinigten Staaten haben sich verpflichtet, mit den Philippinen zusammenzuarbeiten, um die Rechtsstaatlichkeit zu verteidigen, die Menschenrechte und Grundfreiheiten – einschließlich der Meinungsfreiheit – zu schützen und die Zivilgesellschaft zu erhalten. Wir arbeiten nicht nur mit den Philippinen zusammen, um ihren maritimen Bereich zu sichern, sondern auch mit philippinischen Fischern und wissenschaftlichen Forschern, um die wertvollen maritimen Ressourcen der Philippinen zu erhalten und zu schützen." In seiner Rede vor der Presse hob Manalo auch die "gemeinsamen Werte und das gemeinsame Engagement für die Demokratie" hervor und begrüßte die "Zusicherungen" Washingtons, Manila als "gleichberechtigten, souveränen Partner" anzuerkennen. Der philippinische Außenminister fügte hinzu: "Wir haben uns mit der Stärkung unserer Zusammenarbeit befasst, um aktuelle und aufkommende Sicherheitsbedrohungen und bereichsübergreifende Herausforderungen besser angehen zu können." Am Rande des umstrittenen Südchinesischen Meeres gelegen, befinden sich die Philippinen an einer wichtigen geopolitischen Bruchlinie und sind in einen anhaltenden Territorialstreit mit China über zahlreiche Inseln im Meer verwickelt. Während ein internationales Gericht 2016 zugunsten von philippinischen Ansprüchen entschied, erklärte Marcos Jr. während seines Wahlkampfs, dass er ein neues Abkommen mit seinen "Freunden" in der chinesischen Regierung anstreben werde. Blinken befindet sich derzeit auf einer zehntägigen Reise nach Kambodscha, auf die Philippinen, nach Südafrika, in den Kongo und nach Ruanda. Die Reise folgt auf den Besuch von Nancy Pelosi in Taiwan am Dienstag – trotz wiederholter Warnungen aus Peking, dass ein solcher Besuch diplomatische und militärische Konsequenzen haben würde. Mehr zum Thema – Medienbericht: China ignoriert Pentagon-Anrufe

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.