Südkoreas Militär entschuldigt sich für Drohnen-Debakel und verspricht Modernisierung

Fünf nordkoreanische Drohnen haben am Montag den südkoreanischen Luftraum verletzt. Die Abschussoperation misslang, dabei stürzte ein Kampfflugzeug ab. Das Militär entschuldigte sich offiziell für seine Ineffizienz und versprach, die Abwehr gegen Drohnen zu verstärken.

Quelle: www.globallookpress.com © Kim Jae-Hwan

Am Dienstag hat sich das südkoreanische Militär für seinen missglückten Abschuss von fünf nordkoreanischen Drohnen öffentlich entschuldigt. Nach Angaben der südkoreanischen Zeitung Yonhap gab Kang Shin-chul, Leiter der Operationsabteilung des Generalstabs, in einer Erklärung bekannt, dass das Militär bedauere, die Drohnen nicht abgeschossen zu haben, obwohl sie aufgespürt und verfolgt worden seien. Die ungenügende Bereitschaft des Militärs löste eine große öffentliche Besorgnis aus. Chinesisches Militärmanöver rund um Taiwan als "robuste Antwort auf US-Provokationen" Außerdem wies Kang darauf hin, dass die Möglichkeiten der Streitkräfte beim Aufspüren und Abschießen kleiner Überwachungsdrohnen begrenzt seien. Wenn es sich um Bedrohungen durch größere Angriffsdrohnen handele, sei Südkorea jedoch völlig in der Lage, sie zu bekämpfen. Südkorea werde seine Anstrengungen zur Verstärkung der Drohnenabwehr verdoppeln, hieß es weiter in Kangs Erklärung. Um der Bedrohung durch Drohnen besser begegnen zu können, plane das Militär einen aktiveren Einsatz von Kampfmitteln und Mitteln für den Abschuss von Drohnen sowie regelmäßige Übungen. Das Militär habe auch vor, sich "nicht-kinetische" Angriffsfähigkeiten wie Lasersysteme zu verschaffen, um die Einsatzfähigkeiten zur Drohnenabwehr insgesamt zu verbessern. Überdies werde das Militär auf die baldige Einrichtung einer Drohneneinheit drängen, die Überwachungs- und Aufklärungsoperationen wie die Beobachtung wichtiger Militäreinrichtungen eines Gegners durchführen soll. Am Montag hatten fünf nordkoreanische Drohnen die militärische Demarkationslinie zwischen den beiden koreanischen Staaten überflogen, wobei eine von ihnen bis in den Norden Seouls geflogen war. Bei dem Versuch, sie zu bekämpfen, setzte das südkoreanische Militär mehrere Mittel ein, unter anderem ein leichtes Kampfflugzeug vom Typ KA-1, das jedoch abstürzte. Mehr zum Thema – Mutmaßlicher Drohneneinsatz Nordkoreas: Südkoreanisches Flugzeug abgestürzt

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.