Chinesisches Militärmanöver rund um Taiwan als "robuste Antwort auf US-Provokationen"

Nach Angaben des Verteidigungsministeriums von Taiwan flogen innerhalb von 24 Stunden 71 chinesische Kampfjets und -drohnen in Taiwans Luftraum. Die sei die "robuste Antwort" auf Provokationen seitens der USA und Taiwan, verlautbarte ein Sprecher der chinesischen Volksarmee.

Quelle: www.globallookpress.com © Wang Yijie / XinHua

Am Montag teilte das Verteidigungsministerium von Taiwan mit, dass in den vergangenen 24 Stunden insgesamt 71 Kampfjets und Drohnen der chinesischen Luftwaffe in Taiwans Luftverteidigungszone eingedrungen seien. Das berichtete am Montag die Welt. Dabei hätten 43 der chinesischen Flugzeuge die Mittellinie der Straße von Taiwan überquert. Taiwans offizielle Nachrichtenagentur habe dies als den bislang größten Übergriff der chinesischen Luftwaffe auf die von der Volksrepublik beanspruchte Insel bezeichnet. "Hört mit der Salamitaktik auf", fordert China von den USA Laut der diesbezüglichen Stellungnahme eines Sprechers der chinesischen Volksarmee sei das Militärmanöver aus Sicht Pekings eine "robuste Antwort auf die zunehmende Kollision und Provokationen durch die USA und die taiwanischen Behörden." Die USA und Taiwan würden dabei "gemeinsame Sache" machen. Das chinesische Manöver werde rund um Taiwan durchgeführt, lautete die Aussage des Armeesprechers: Die chinesische Armee habe "gemeinsame Patrouillen zur Kampfbereitschaft und Angriffsübungen auf dem Wasser und im Luftraum rund um die Insel Taiwan organisiert". Dazu veröffentlichte das chinesische Militär Fotos eines Bombers, eines Kriegsschiffs sowie ein aus einem Cockpit aufgenommenes Luftbild, auf dem eine Bergkette in Taiwan zu sehen ist. Man wolle zeigen, wie nah das Flugzeug an Taiwans Küste flog. Im August hatte der Besuch der US-Politikerin Nancy Pelosi in Taiwan für steigende Spannungen zwischen den USA und China gesorgt. Infolgedessen hatte die Volksarmee die größten Militärmanöver ihrer Geschichte in den Gewässern rund um Taiwan abgehalten. Nach den kürzlich in Washington beschlossenen Militärhilfen und Waffenlieferungen für Taiwan in Höhe von 10 Milliarden Dollar, hatte Chinas Außenministerium erst am Samstag seine "starke Ablehnung" gegenüber dieser US-Militärhilfe für Taiwan klargemacht. Mehr zum Thema – Die militärisch-strategische Dynamik des neuen Kalten Krieges im asiatisch-pazifischen Raum

