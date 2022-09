Statt "Nord Stream 2": Russisches Gas wird nach Asien umgeleitet

Die Gaspipeline "Kraft Sibiriens" könnte die gescheiterte "Nord Stream 2" ersetzen. So sieht es die russische Regierung. Dabei wird russisches Gas nach Asien umgeleitet.

Quelle: Sputnik © Maksim Blinov

Die Gaspipeline "Kraft Sibiriens 2" könnte tatsächlich ein Ersatz für die russische Gaspipeline "Nord Stream 2" werden, sagte der stellvertretende Ministerpräsident Russlands, Aleksander Nowak, am 15. September in einem Interview für den Fernsehsender Rossija-1. Auf die Frage des Journalisten, ob "Kraft Sibiriens 2" als ein Ersatz für "Nord Stream 2" taugen könnte, antwortete er: "Nun, eigentlich ja." Gazprom: Nur der Start von Nord Stream 2 kann die Energiekrise der EU lösen Er fügte hinzu, dass die "Kraft Sibiriens 2" für eine Kapazität von 50 Milliarden Kubikmetern Gas im Gespräch sei. Nowak stellte auch klar, dass der chinesische Verbrauch von Flüssiggas und Pipelinegas ständig zunehme. Zuvor hatte er gegenüber Reportern erklärt, dass Russland davon ausgeht, in naher Zukunft endgültige Vereinbarungen mit China über die Gaspipeline "Kraft Sibiriens 2" zu treffen. Wie die Nachrichtenagentur TASS bereits meldete, wird die Pipeline "Kraft Sibiriens 2" es ermöglichen, die Gastransportsysteme im Osten und Westen Russlands zu verbinden. Gazprom wird damit in der Lage sein, über die Pipeline bis zu 50 Milliarden Kubikmeter Gas über die Mongolei nach China zu liefern und dabei eine Reihe russischer Regionen mit Gas zu versorgen. Mehr zum Thema - Russland steigert Gaslieferungen nach China

