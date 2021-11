Chinas Tech-Regulierung leitet das Ende der Dominanz von Alibaba ein

Die Aktien des chinesischen Tech-Giganten Alibaba setzten am Dienstag ihre Talfahrt fort. Sie fielen in diesem Monat um 18 Prozent und machten alle Gewinne des Oktobers zunichte. Der Grund sind Bedenken bezüglich einer möglichen erneuten Regulierung von Online-Plattformen in China.