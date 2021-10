Moskau: Handel zwischen Russland und China erreicht 2021 wohl Rekordhoch

Die Folgen der COVID-19-Pandemie im Handel zwischen China und Russland legen sich. Der Warenumschlag ist dieses Jahr bereits um ein Drittel gestiegen. Bis Jahresende ist ein historisches Maximum möglich, so das russische Ministerium für wirtschaftliche Entwicklung.

Der Handelsumsatz zwischen Russland und China ist seit Januar um ein Drittel gestiegen. Darauf wies das russische Ministerium für wirtschaftliche Entwicklung hin. Die Behörde erwartet für dieses Jahr ein weiteres Wachstum in dieser Richtung. Maxim Reschetnikow, der Leiter des Ministeriums, erklärte am Mittwoch bei einer Sitzung des russisch-chinesischen Unterausschusses für Handel und wirtschaftliche Zusammenarbeit:

"Bis zum Ende des Jahres besteht die Chance, ein historisches Maximum zu erreichen."

Reschetnikow lobte das stetige Vertrauen chinesischer Unternehmen in den russischen Markt, das sich in einer anhaltenden Wirtschaftstätigkeit und der Einleitung neuer Projekte selbst inmitten der COVID-19-Pandemie zeige. Das Ministerium plane, vier seiner Vertreter nach China zu entsenden, die in der russischen Handelsmission agieren und die Zusammenarbeit mit Schwerpunkt auf die digitale Wirtschaft und nachhaltige Entwicklung fördern sollen.

Zu den auf dem Treffen erörterten Themen gehörten die Wiederaufnahme der Lieferungen russischer Fischereierzeugnisse nach China, die Sicherstellung eines ununterbrochenen Transports von Exportgütern über die russisch-chinesische Grenze auf dem Landweg und der Ausbau der Zusammenarbeit im Agrarhandel. Reschetnikow Kochfeld hervor:

"Wir sind an der Umsetzung neuer Großprojekte interessiert: Die erste russisch-chinesische Versicherungsgesellschaft sowie der Bau zusätzlicher Kapazitäten des Terminals für die Annahme und den Umschlag von Flüssiggas und Propylen in der Mandschurei."

Nach Angaben der chinesischen Zollverwaltung sank der Handelsumsatz mit Russland Ende 2020 im Jahresvergleich um 2,9 Prozent und belief sich auf 107,76 Milliarden US-Dollar. In den Jahren vor der Krise wuchs der Indikator jedoch stetig von 69,52 Milliarden US-Dollar Ende 2016 auf 110,75 Milliarden US-Dollar im Jahr 2019. Beide Länder wollen so schnell wie möglich wieder auf Kurs kommen, mit dem Ziel, das Volumen des bilateralen Handels auf 200 Milliarden US-Dollar pro Jahr zu steigern.

