Russland und China beginnen Produktion von gemeinsam entwickelten Passagierflugzeugen

Die Produktion des ersten von russischen und chinesischen Ingenieuren entworfenen Passagierflugzeugs ist Berichten zufolge in China gestartet. Das Großraumflugzeug mit der Bezeichnung CR929 soll zum Konkurrenten des 787 Dreamliner von Boeing werden.

Diese Nachricht wurde zuerst von Jiefang Daily gemeldet, der offiziellen Zeitung des Shanghaier Komitees der Kommunistischen Partei Chinas.

Anfang des Jahres hatte Yang Zhigang, Generalingenieur der Commercial Aircraft Corporation of China (COMAC), mitgeteilt, dass die Produktion des Langstrecken-Großraumflugzeugs im Jahr 2021 anlaufen werde.

Die China-Russia Commercial Aircraft International Corporation (CRAIC), ein Joint Venture zwischen den beiden Nationen, wurde im Jahr 2017 mit dem Ziel gegründet, ein Verkehrsflugzeug zu produzieren, das mit dem Duopol von Airbus und Boeing konkurrieren und einen Anteil von mindestens zehn Prozent am Weltmarkt erreichen soll.

Der Prototyp der Maschine CR929 wurde bei der Eröffnung der größten chinesischen Luftfahrtmesse in der chinesischen Küstenstadt Zhuhai im November 2018 vorgestellt. Ein Erstflug des neuen Jets soll voraussichtlich im Jahr 2023 absolviert werden.

Der Rumpf des Flugzeugs ist 22 Meter lang, 6,5 Meter hoch und 5,9 Meter breit und bietet einen geräumigen Innenraum mit einer neunfachen Bestuhlung pro Reihe in der Economy Class. Bei der Messe war der Innenraum mit zwei Sitzreihen in der ersten Klasse, drei Sitzreihen in der Business-Klasse und vier Sitzreihen in der Economy-Klasse ausgestattet.

Die Basisversion vom Typ CR929-600 soll 280 Passagiere über eine Entfernung von bis zu 12.000 Kilometern befördern. Die Flugzeugfamilie wird Berichten zufolge Modifikationen mit einem verlängerten Rumpf (die CR929-700) und einem verkürzten Rumpf (die CR929-500) umfassen. Die Länge des Flugzeugs wird 63,25 Meter betragen, mit Spannweiten von 58 und 61 Metern und einer Höhe von 17,9 Metern.

