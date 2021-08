Corona-Krise in Thailand: Touristen-Hochburg Pattaya wird wohl länger geschlossen bleiben

Thailands beliebter Party-Ort Pattaya ist mit am härtesten von der Corona-Krise betroffen. Seit April befindet sich die Küstenstadt in der Provinz Chon Buri erneut im Lockdown. Eine geplante Öffnung im September rückt nun in weitere Ferne.