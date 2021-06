Medienberichte: Indien startet Programm zu kostenlosen Impfungen

Am Montag hat in Indien ein Programm zur kostenlosen Impfung der gesamten erwachsenen Bevölkerung des Landes gegen COVID-19 begonnen. Laut der Zeitung Times of India wird die indische Regierung im Rahmen des Programms 75 Prozent der Impfstoffe des Landes kaufen und an die Bundesstaaten des Landes verteilen. Die Anzahl der Impfstoffe, die eine bestimmte Region erhalten wird, hängt von der Bevölkerung, der Anzahl der COVID-19-Fälle und der Anzahl der Personen ab, die schon gegen COVID-19 geimpft wurden. Die restlichen 25 Prozent der im Land produzierten Impfstoffe können von Staaten und privaten Kliniken gekauft werden.

In einer Ansprache an die Nation bei der Ankündigung des Starts der Kampagne Anfang Juni betonte der indische Premierminister Narendra Modi, dass jeder Einwohner des Landes unabhängig von seinem Vermögen und seinem sozialen Status kostenlos einen Impfstoff gegen COVID-19 erhält. Er erklärte:

"Ob die Armen oder die Mittelschicht – alle werden kostenlos Impfstoffe erhalten. Gleichzeitig wird es einen ständigen Zustrom von Impfstoffen in den privaten Sektor geben."

Die Impfung gegen COVID-19 hatte in Indien am 16. Januar begonnen. Bis zum 30. April verteilten die Behörden die Impfstoffe kostenlos – in dieser Zeit wurden etwa Ärzte, Krankenschwester, Polizei und Rettungsdienste sowie Menschen über 45 Jahre geimpft.

Indien ist der größte Impfstoffhersteller der Welt, aber trotzdem wird das COVID-19-Impfprogramm des Landes langsam umgesetzt. Obwohl in den 156 Tagen der Kampagne 28 Millionen Einwohner oder etwa zwei Prozent der Bevölkerung des Landes den COVID-19-Impfstoff erhalten hatten, erhielten etwas mehr als 51 Millionen Bürger oder etwa 3,7 Prozent der Bevölkerung beide Dosen.

Die Umsetzung des neuen Impfprogramms begann während des Rückgangs der Zahlen positiv Getesteter während der zweiten Corona-Welle. In Indien wurde seit Ende Februar dieses Jahres, vom 21. April bis zum 17. Mai, ein Anstieg der Neuinfektionen mit SARS-CoV-2 verzeichnet. Die Zahl der Neuerkrankungen überstieg täglich 300.000 Menschen pro Tag – mehr als in jedem anderen Land. Für fünf Tage im Mai überstieg die Zahl mehr als 400.000 Menschen pro Tag.

Wie das indische Gesundheitsministerium am Montag mitteilte, hatte die Gesamtzahl der in Indien während der Pandemie an COVID-19 erkrankten Menschen 29,9 Millionen erreicht. Mehr als 28,7 Millionen haben sich erholt, mehr als 386.000 Menschen sind an den Auswirkungen von COVID-19 gestorben.

