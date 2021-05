Profitmacherei bei Corona-Hilfe? Peking widerspricht indischen Medien

Das chinesische Außenministerium hat Kritik aus Indien zurückgewiesen, dass Peking den Preis für die Sauerstoffgeneratoren, die es nach Neu-Delhi schickt, erhöht und die Komponenten verändert habe. Peking macht eine Knappheit an Materialien zur Bekämpfung der Epidemie für den Preisanstieg verantwortlich.

Am Freitag hat die Sprecherin des chinesischen Außenministeriums Hua Chunying Reportern erklärt, dass die steigende Nachfrage die globale Lieferkette beeinträchtigt habe und dass dies die Ursache für die Preiserhöhungen in Indien sei, wobei sie speziell auf Lieferschwierigkeiten aus Europa hinwies. Sie fügte hinzu:

"Darüber hinaus äußern indische Käufer ihren Bedarf in der Regel über verschiedene Kanäle und kaufen manchmal über verschiedene Kanäle ein, was ebenfalls zu einer übermäßigen Nachfrage führen kann ... und die Preise in die Höhe treibt."