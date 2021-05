Philippinischer Präsident: Werden keine Schiffe aus umstrittenen Gewässern zurückziehen

Am Freitag hat der philippinische Präsident Rodrigo Duterte mitgeteilt, er werde Chinas Forderungen nicht beachten und weiterhin die Souveränität über Inseln und Riffe im Südchinesischen Meer anstreben. In einer Fernsehansprache sagte er:

"Wir haben hier einen klaren Standpunkt, und ich möchte hier und jetzt wieder sagen, dass unsere Schiffe dort ... Wir werden uns keinen Zentimeter rückwärts bewegen. Ich werde mich nicht zurückziehen. Auch wenn ihr mich tötet. Unsere Freundschaft wird hier enden."

Im April hatte China die Philippinen aufgefordert, ihre Schiffe aus den umstrittenen Gewässern zu entfernen und Maßnahmen aufzuheben, die die Situation verkomplizieren und Streitigkeiten eskalieren lassen könnten.

Am Freitag sagte Duterte, er respektiere Chinas Position, wolle aber keinen Ärger machen oder in den Krieg ziehen. Der Präsident wurde weithin für seine enge Beziehung zu Peking kritisiert, hatte jedoch Manilas Ansprüche auf Inseln und Riffe im Südchinesischen Meer aufrechterhalten und im April angekündigt, Marineschiffe in die Region zu schicken.

Am Mittwoch meldeten die philippinischen Behörden, dass 287 chinesische Schiffe in das philippinische Seegebiet im Südchinesischen Meer eingedrungen seien. In diesem Jahr hatte Manila Peking häufig aufgefordert, seine Schiffe gemäß einer Entscheidung des Ständigen Schiedsgerichts von 2016 zurückzuziehen, das Chinas Ansprüche auf Territorium und Inseln im Südchinesischen Meer zurückwies.

Inseln und Riffe im Südchinesischen Meer sind nicht nur zwischen China und den Philippinen umkämpft. Vietnam, Malaysia, Indonesien, Taiwan und Brunei beanspruchen ebenfalls Gebiete des potenziell ressourcenreichen Meeres.

Mehr zum Thema - Philippinischer Chefdiplomat wird deutlich: "Verp*ss dich, China!"