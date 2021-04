China kritisiert USA für Spannungen: "Fahren unsere Kriegsschiffe in den Golf von Mexiko?"

Nachdem in dieser Woche wieder US-Kriegsschiffe nahe Taiwan gesichtet wurden, macht Peking Washington für die Spannungen verantwortlich. Die USA bedrohen mit ihren "Provokationen" Frieden und Stabilität in der Straße von Taiwan, so der Sprecher des Außenministeriums.

Bei der täglichen Pressekonferenz sagte der Sprecher des chinesischen Außenministeriums Zhao Lijian, dass die US-Schiffe, die sich an "Provokationen" beteiligen, "ein ernsthaft falsches Signal an die Kräfte der taiwanesischen Unabhängigkeit senden und den Frieden und die Stabilität in der Straße von Taiwan bedrohen".

Am Montag meldete China, dass eine US-Flugzeugträgergruppe in der Nähe der Insel geübt hatte, und am Mittwoch fuhr ein US-Kriegsschiff durch die sensible Taiwanstraße, die die Insel von ihrem riesigen Nachbarn trennt.

Die US Navy führt nach eigenen Angaben regelmäßig, wie sie es nennt, "routinemäßig" Fahrten durch die Taiwanstraße durch.

Washington rechtfertigt dies mit angeblichen chinesischen Einschüchterungsversuchen in der Region, jedoch nicht nur gegenüber Taiwan, und bekräftigt, dass das Engagement der USA für Taiwan "felsenfest" sei.

China glaubt, dass die Vereinigten Staaten mit Taiwan konspirieren, um Peking herauszufordern und diejenigen zu unterstützen, die wollen, dass die Insel ihre formale Unabhängigkeit erklärt. Zhao fragte in dem Zusammenhang:

"Würde ein chinesisches Kriegsschiff in den Golf von Mexiko fahren, um Stärke zu demonstrieren?"

Taiwans Präsidentin Tsai Ing-wen sagt, dass sie bereits ein unabhängiges Land sind, welches sich "Republik China" nenne.

Laut der chinesischen Zeitung Global Times vom Donnerstag war Chinas Flugzeugträgergruppe in der Nähe von Taiwan, "inmitten der US-Provokationen".



Dazu veröffentlichte das Blatt ein Gespräch zwischen einem chinesischen und einem taiwanesischen Kampfpiloten, der Chinas Flugzeuge gemahnt hatte umzukehren. In der Aufnahme, die laut Global Times am Dienstag entstand, entgegnet der chinesische Pilot:

"Dies ist chinesischer Luftraum."

