Taiwans Militär simuliert "feindliche Invasion"

Der erste Teil der alljährlichen Verteidigungsübung Taiwans gegen China unter dem Titel "Han Huang" wird zwischen dem 23. und 30. April unter Einschluss von Stabsübungen und Computersimulationen durchgeführt. In einer zweiten Phase, die im Juli abgehalten werden soll, kommen reale Feldmanöver rund um die Uhr hinzu. Diese konzentrieren sich auf die Stärkung der "gesamten Luftverteidigung, der gemeinsamen Marineoperationen, der Kampfbereitschaft, mit Starts und Landungen von Kampfflugzeugen" und der "gemeinsamen Anti-Landungsoperationen".

Der Taiwanesische Generalmajor Liu Yu-Ping:

"Die Übungen sind auf der Grundlage der härtesten feindlichen Bedrohungen konzipiert und simulieren alle möglichen Szenarien einer feindlichen Invasion auf Taiwan."

Die Ankündigung kam kurz nach einer Übungsserie Chinas unweit von Taiwan, zu der mitteilt wurde, dass solche Manöver bald zur Routine werden würden. Taipeh warf Peking die Verletzung seines Luftraums vor. Im März meldete Taiwan die Sichtung von 20 chinesischen Militärflugzeugen in seinem Luftraum allein an nur einem Tag.

Nicht lange nach der militärischen Operation der Volksrepublik entsandte die US-Marine eine Flugzeugträger-Kampfgruppe in das Südchinesische Meer als bereits zweiter "Besuch" in diesem Jahr. Bereits unter dem vorigen US-Präsidenten Donald Trump wurden taiwanische Waffenverkäufe in Washington, D.C. intensiviert.

Die Regierung unter Joe Biden sicherte Taiwan Unterstützung zu und plant die Initiierung einer Arbeitsgruppe zum Schutz der Küste. Biden will zudem die "Quad"-Allianz wiederbeleben. Dieser Block wurde, bestehend aus den Vereinigten Staaten, Australien, Japan und Indien, als Bollwerk gegen China im asiatisch-pazifischen Raum geschaffen und war bereits von Trump nach einer langen Pause wiederbelebt worden.

