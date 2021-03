Nach bislang blutigstem Tag in Myanmar: Nun sind auch Polizisten auf der Flucht

Die heftigen Auseinandersetzungen zwischen den Demonstranten und dem Militär in Myanmar spitzen sich weiter zu. An einem der bislang blutigsten Wochenenden gab es Berichten zufolge allein in der Hauptstadt Yangon mindestens 38 Tote und Dutzende Verletzte. Nach Angaben der UN wurden seit Beginn des Putsches mindestens 70 Menschen getötet.