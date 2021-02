Putsch in Myanmar: Militär blockiert Facebook wegen zunehmender Proteste

Inmitten wachsender Proteste wenige Tage nach dem Militärputsch in Myanmar weist die Militärregierung Internetdienstanbieter an, den Zugang zu Facebook vorübergehend zu sperren. Am Montag hatte das Militär die Macht in Myanmar ergriffen und mehrere Politiker inhaftiert.