Kolumbien setzt Waffenstillstand mit größtem Verbrechersyndikat aus

Die kolumbianische Regierung hat einen Waffenstillstand mit der größten kriminellen Organisation des Landes, dem Clan del Golfo, ausgesetzt. Der Waffenstillstand mit dem Clan war Teil der Bemühungen, die Rolle der Gruppe im internen Konflikt Kolumbiens zu beenden, der mindestens 450.000 Menschen das Leben gekostet hat.

Der Waffenstillstand wurde am Silvesterabend 2022 verkündet und sollte sechs Monate dauern. Einige Tage zuvor, am 13. März, hatte Petro in einem Radiointerview die Gruppe beschuldigt, ein städtisches Aquädukt in der Provinz Antioquia bei Straßensperren im Zusammenhang mit Protesten von informellen Goldgräbern zerstört zu haben.

Petro sagte damals, die Gruppe habe "den Waffenstillstand gebrochen" und es gebe keine Möglichkeit, mit ihr zu verhandeln, wenn sie ihre Angriffe fortsetze.

Am Sonntag berichteten die Behörden, dass in der Region Bajo Cauca im Departement Antioquia sechs Fahrzeuge angezündet wurden, was angeblich mit den Protesten gegen den Bergbau zusammenhing.

Verteidigungsminister Iván Velásquez erklärte am Sonntagabend gegenüber Reportern, dass die Regierung keinen Zweifel daran habe, dass der Clan für die Gewalttat sowie für einen Angriff mit einem Gewehr auf die Ordnungskräfte verantwortlich sei, auf den Petro in einem Tweet am Vortag hingewiesen hatte.

Velásquez sagte, dass die Streitkräfte und die nationale Polizei den Befehl erhalten hätten, "offensive Operationen gegen den Clan del Golfo" zu entwickeln. Er fügte hinzu, dass sich über 10.000 Angehörige der Strafverfolgungsbehörden in der Region befänden.

Um ähnliche Vorfälle zu vermeiden, forderte Velásquez die Lkw-Fahrer, die durch die Konfliktzonen fahren, auf, sich geplanten Karawanen anzuschließen, die von Sicherheitskräften geschützt werden.

Als Teil seines Friedensplans hat Petro den Kongress aufgefordert, ein Gesetz zu verabschieden, das die Übergabe von Banden, einschließlich reduzierter Haftstrafen, im Gegenzug für die Einstellung der Aktivitäten und die Zahlung von Entschädigungen an die Opfer vorsieht.

Der Clan del Golfo ist das mächtigste Verbrechersyndikat Kolumbiens. Die Bande ist aus rechtsgerichteten Paramilitärs aus der Demobilisierung hervorgegangen. Die Gruppe arbeitet mit dem mexikanischen Sinaloa-Kartell zusammen und ist gegenwärtig für die Hälfte des kolumbianischen Kokain-Exports verantwortlich.

