Globale Kokainproduktion erreicht nach Coronakrise Rekordniveau

Die weltweite Produktion von Kokain ist in den vergangenen zwei Jahren nach einer anfänglichen Verlangsamung durch die Coronakrise dramatisch angestiegen. Dies geht aus dem ersten Bericht des Büros der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung hervor.

Quelle: Legion-media.ru

Der Anbau von Koka, aus dessen Blättern die Droge Kokain hergestellt wird, erreichte weltweit laut einem Bericht des Büros der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung (UNODC) ein Rekordhoch. Mexikanisches Kartell entschuldigt sich für die Entführung von Amerikanern und liefert Täter aus Den Zahlen zufolge stieg der Anbau zwischen 2020 und 2021 um 35 Prozent an. Bolivien, Kolumbien und Peru, die in der Vergangenheit die Produktion von Kokablättern dominiert haben, werden laut UNODC im Jahr 2021 eine Fläche von mehr als 300.000 Hektar bewirtschaften. Nach der Ernte wird die sogenannte Koka-Paste, die durch Mischen der zerkleinerten Blätter mit Kalk, Zement, Benzin und Ammoniumsulfat gewonnen wird, in der Regel an einen anderen Ort gebracht, wo sie zu Kokain verarbeitet wird. Die Exekutivdirektorin des UNODC, Ghada Waly, sagte gegenüber dem Nachrichtensender France24: "Der Anstieg des weltweiten Kokainangebots sollte uns alle in höchste Alarmbereitschaft versetzen." Der steile Anstieg des Angebots ging in den letzten zehn Jahren mit einem Anstieg der weltweiten Nachfrage nach der Droge einher. Die größten Kokainmärkte der Welt konzentrieren sich traditionell auf die wohlhabenden Bevölkerungsschichten in den USA und Teilen von Europa. "Vor meiner Amtszeit geschmuggelt" – Joe Biden lacht Mutter von zwei Drogentoten aus Kokain ist nach Cannabis die am zweithäufigsten konsumierte illegale Droge in Europa. Schätzungsweise 3,5 Millionen Erwachsene in Europa haben die Droge im Jahr 2021 konsumiert. Während der Coronakrise deutete eine Abwasseranalyse auf einen leichten Rückgang des Kokainkonsums hin, der mit Beschränkungen korrelierte, die das Nachtleben und die Unterhaltungsmöglichkeiten einschränkten. Neue Handelsrouten nach Europa Dem Bericht des UNODC aus dem Jahr 2022 zufolge ist der Konsum jedoch weitgehend auf das Niveau vor der Pandemie zurückgekehrt, und es wird erwartet, dass er weiter steigt. In dem Bericht heißt es: "Es gibt derzeit keine Anzeichen dafür, dass sich der in den letzten Jahren beobachtete Aufwärtstrend bei der Verfügbarkeit dieser Droge geändert hat." Die zunehmenden Kokainlieferungen nach Europa zur Deckung der steigenden Nachfrage haben neue Handelsrouten in der ganzen Welt geschaffen. Die Schmuggler sind nicht mehr so sehr auf Kolumbien als Ausgangspunkt angewiesen, sondern transportieren die Ware zunehmend über Mittelamerika und andere südamerikanische Länder. Dem UNODC-Bericht zufolge entwickeln sich Afrika und Südosteuropa zu neuen Umschlagplätzen für den Transit nach Westeuropa. Das Kokain gelangt zunehmend direkt von den Drehscheiben des Drogenhandels in die nordeuropäischen Häfen. Städte wie Rotterdam und Hamburg "haben die traditionellen Eingangspunkte in Spanien und Portugal für Kokain in Westeuropa in den Schatten gestellt", heißt es in dem Bericht. Opium fürs Volk – Australien legalisiert Drogen zur Behandlung von Krankheiten Die Zahl der von den Strafverfolgungsbehörden weltweit abgefangenen Kokainlieferungen ist ebenfalls stark gestiegen, wobei die Beschlagnahmungen im Jahr 2021 mit fast 240 Tonnen einen Rekordwert erreichten. Die weltweite Herstellung von Kokain erreichte im Jahr 2020 schätzungsweise 2.000 Tonnen und setzte damit einen "dramatischen Anstieg" der Produktion fort, der im Jahr 2014 begonnen hatte, als die Gesamtmenge weniger als die Hälfte des heutigen Niveaus betrug, heißt es in dem Bericht weiter. Der Anstieg der weltweit für den Konsum verfügbaren Kokainmenge konnte eingedämmt werden, da die Strafverfolgungsbehörden mehr Kokain abgefangen haben. Produktion in Kolumbien mit verbesserter Effizienz Der zunehmende Reinheitsgrad der Droge gibt jedoch nach wie vor Anlass zur Sorge, da die Verfügbarkeit des stärkeren und gefährlicheren Produkts als treibender Faktor für den Anstieg der Todesfälle und Krankenhausaufenthalte in Europa vor der Pandemie angesehen wurde. Der Reinheitsgrad des auf dem europäischen Markt erhältlichen Kokains hat in den vergangenen zehn Jahren stark zugenommen – im Jahr 2020 lag er um 40 Prozent höher als im Indexjahr 2010. Pentagon räumt "Überdosis-Epidemie" mit Schmerzmitteln bei US-Soldaten ein Auch wenn die weltweiten Strafverfolgungsbemühungen den Konsum insgesamt eindämmen, gelingt es ihnen noch immer nicht, ein komplexes, globales Netz der Kriminalität zu durchtrennen, das von einzelnen Akteuren bis zu internationalen Gruppen reicht. In Kolumbien ist die verbesserte Effizienz der Produktion vermutlich auf die wachsende Präsenz krimineller Gruppen aus Mexiko und dem Balkan seit der Demobilisierung der Guerillagruppe FARC zurückzuführen. Bereitwillige Gruppen von Hafenarbeitern, Transportunternehmen und Zollbeamten in Mittel- und Südamerika sind ebenso unverzichtbar wie nigerianische Netzwerke, die aus miteinander verbundenen Zellen bestehen und die Schmuggelaktivitäten in Nordwestafrika beherrschen. Dieses komplexe kriminelle Netz kann laut dem Bericht noch weiter wachsen. Während sich der Kokainmarkt nach wie vor stark auf den US-amerikanischen Kontinent und Teile Europas konzentriert, wird außerdem deutlich, dass es ein großes Potenzial für eine starke Expansion in Afrika und Asien gibt. Mehr zum Thema – Drogen, Handgranaten, Schüsse – Bandengewalt in Schweden schwer zu kontrollieren

