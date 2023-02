Pentagon räumt "Überdosis-Epidemie" mit Schmerzmitteln bei US-Soldaten ein

Hunderte von Soldaten sind an einer Überdosis starker Schmerzmittel gestorben, wie das US-Militär dem Kongress mitteilte. Hauptsächlich konsumierten die Soldaten das synthetische Opioid Fentanyl, wie das Pentagon bestätigte.

Mehr als 15.000 US-Militärs haben in den letzten fünf Jahren eine Überdosis von Schmerzmitteln zu sich genommen, und 332 dieser Fälle endeten tödlich, wie das Pentagon in einer Antwort auf Fragen des Kongresses zugegeben hat. Die Daten wurden diese Woche an fünf US-Senatoren übergeben, angeführt von den Demokraten Edward Markey und Elizabeth Warren aus Massachusetts, wie das Magazin Rolling Stone am Mittwoch berichtete. Drogen, Handgranaten, Schüsse – Bandengewalt in Schweden schwer zu kontrollieren Die Senatoren hatten sich im vergangenen September schriftlich an Verteidigungsminister Lloyd Austin gewandt und Informationen über Überdosen in den Reihen der Soldaten gefordert. Zuvor hatte das Magazin enthüllt, dass in den Jahren 2020 und 2021 bis zu 30 US-Soldaten in Fort Bragg an einer Überdosis gestorben seien. Der Stützpunkt in North Carolina ist unter anderem das Hauptquartier für US-amerikanische Spezialeinheiten. "Der Verlust eines einzigen Soldaten durch eine tödliche Überdosis ist ein Verlust zu viel", sagte Markey am Mittwoch. "Mit Hunderten von tödlichen Überdosen, die auf US-Militärbasen gemeldet wurden, steigt die Zahl der Opfer. Wir können und müssen Amerikas Überdosis-Krise stoppen." Laut Pentagon war Fentanyl, ein sehr starkes Schmerzmittel, für mehr als die Hälfte der Todesfälle durch Überdosis beim Militär verantwortlich. Tatsächlich hat sich die Zahl der Todesfälle durch das synthetische Opioid seit 2017 mehr als verdoppelt. Sie folgt damit einer ähnlichen Entwicklung wie die allgemeine Drogenkrise in den USA. Laut Regierungsdaten gab es in den Vereinigten Staaten im Jahr 2021 fast 107.000 zivile Todesfälle durch Überdosierung, darunter mehr als 71.000 im Zusammenhang mit Fentanyl. Die Zahl der Todesfälle durch Überdosierung beim Militär entspricht auch in anderer Hinsicht derjenigen in der Zivilbevölkerung. So waren 96 Prozent der Todesopfer Soldaten und keine Offiziere, wie auch die überwiegende Mehrheit der Fälle in der Zivilbevölkerung Menschen ohne Hochschulabschluss betraf. Die überwältigende Mehrheit der Soldaten, die an einer Medikamentenüberdosis starben, waren zudem weiße Männer im Alter von unter 33 Jahren. Es habe eine hohe Konzentration von Überdosen auf Stützpunkten gegeben, die Army-Infanteristen, Green Berets und andere Elitesoldaten beherbergen, schrieb Rolling Stone weiter. Das Magazin behauptete, dass dies "wahrscheinlich kein Zufall ist", da diese Formationen "fast die gesamte Last des letzten Jahrzehnts des Krieges in Afghanistan und einem halben Dutzend anderer Länder getragen haben." Mehr zum Thema – USA nutzen Ukrainer als Versuchskaninchen für biologische Experimente

