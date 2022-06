Indigenen-Bewegung distanziert sich von Angreifern auf Generalstaatsanwaltschaft in Quito

Seit über einer Woche finden in Ecuador massenhafte Proteste statt. Eine der Forderungen der Protestierenden ist es, die Treibstoffpreise einzufrieren. Dabei kommt es zu Auseinandersetzungen. Der jüngste Angriff galt der Generalstaatsanwaltschaft in Quito.

Quelle: AFP © RODRIGO BUENDIA

Am 10. Tag der Massenproteste in Ecuador hat die Generalstaatsanwaltschaft des südamerikanischen Landes den Angriff auf ihr Hauptquartier in der Hauptstadt Quito verurteilt. Demnach drang eine Gruppe von Manifestanten ins Gebäude ein und setzte in der Öffentlichkeit Dokumente der für das Verkehrswesen zuständigen Abteilung in Brand. Außerdem warfen Protestierende verschiedene Gegenstände auf das Gebäude und schlugen mehrere Fensterscheiben ein. Auch im Inneren des Gebäudes gab es demnach Schäden. #ACTUALIZACIÓN | Estas son algunas imágenes en las que se observan los ataques perpetrados contra el edificio de planta central de #FiscalíaEc y los destrozos que ocasionaron. Reiteramos nuestro rechazo a todo acto vandálico. ⬇️ pic.twitter.com/jkqA4kszNv — Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) June 22, 2022 Die Behörde leitete eine Vorermittlung wegen Terrorismus ein. Opfer gab es keine. In einer Mitteilung erkannte die Generalstaatsanwaltschaft das Recht der Bevölkerung auf friedlichen Protest an, verurteilte aber jegliche Akte des Vandalismus. Der Verband der indigenen Völker von Ecuador (CONAIE), der zu dem nationalen Streik aufgerufen hatte, verurteilte ebenfalls die Attacke auf das Gebäude der Generalstaatsanwaltschaft in Quito. Die Organisation distanzierte sich von den Angreifern. Aus einer Erklärung geht hervor: "Diejenigen, die diese schweren Taten begangen haben, gehören nicht zur indigenen Bewegung." Der Indigenen-Verband appellierte an die Protestierenden, Akte des Vandalismus zu vermeiden. Inzwischen weigerte sich die Regierung von Guillermo Lasso am Mittwoch, den Ausnahmezustand im Land außer Kraft zu setzen. Regierungsminister Francisco Jiménez begründete dies damit, dass er die Hauptstadt "nicht ungeschützt lassen" könne. Zuvor hatte der Indigenen-Verband die Aussetzung des Ausnahmezustands und der Polizeigewalt zur Bedingung gemacht, um sich an den Verhandlungstisch zu setzen. Streik in Ecuador: Verletzte bei Zusammenstößen zwischen Protestierenden und Polizei Die Massenproteste hatten in dem Andenland am 13. Juni begonnen. Sie entzündeten sich unter anderem an den hohen Spritpreisen. Indigene blockierten Straßen und stoppten unter anderem den Fernverkehr, indem sie in mehreren Teilen Ecuadors Barrikaden errichteten. Es kam bereits zu heftigen Auseinandersetzungen mit der Polizei. Seit dem Ausbruch der Proteste kamen mindestens zwei Menschen ums Leben. Dutzende erlitten Verletzungen, darunter auch Polizeibeamte. Mit ihrem Streik wollen die Ureinwohner die konservative Regierung von Lasso dazu bringen, zehn Forderungen nachzukommen. Unter anderem verlangen sie, die Treibstoffpreise einzufrieren, den Schuldendienst für mehr als vier Millionen Familien zu stunden, faire Preise für landwirtschaftliche Produkte festzulegen und das Selbstbestimmungsrecht der indigenen Völker zu achten. Mehr zum Thema - Streik in Ecuador: Gericht beschließt Freilassung auf Bewährung für Indigenen-Anführer

