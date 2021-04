Beim Impfen vorgedrängelt und trotzdem angesteckt: Perus Ex-Präsident Vizcarra an COVID-19 erkrankt

Der in einen Corona-Impfskandal verwickelte Ex-Präsident Perus ist nach eigenen Angaben an COVID-19 erkrankt. Er und seine Ehefrau seien positiv getestet worden, obwohl sie Vorsichtsmaßnahmen befolgt hätten, verkündete der Politiker am Sonntag auf Twitter. Seine Familie isoliere sich.

Eine Woche zuvor hatte der peruanische Kongress eine zehnjährige Ämtersperre gegen den ehemaligen Staatschef verhängt. Der Grund: Vizcarra hatte sich Ende vergangenen Jahres, als amtierender Präsident, außer der Reihe mit dem chinesischen Corona-Vakzin Sinopharm impfen lassen. Damit kann der 58-Jährige auch sein Parlamentsmandat nicht wahrnehmen, das er bei der Wahl am 11. April errungen hatte. In den Skandal sind knapp 500 Politiker, Funktionäre und Beamte in Peru verwickelt. Sie sollen sich bei der Impfkampagne vorgedrängelt haben.

Vizcarra war vergangenen November wegen "dauerhafter moralischer Unfähigkeit" vom Kongress des Amtes enthoben worden. Er warf den Abgeordneten vor, seine Bemühungen im Kampf gegen die Korruption auszubremsen. Gegen etwa die Hälfte der Parlamentarier wird wegen verschiedener Vergehen ermittelt.

Gemessen an der Bevölkerungszahl hat Peru eine der höchsten Sterberaten in der Corona-Pandemie. In dem Andenstaat mit gut 30 Millionen Einwohnern wurden bisher mehr als 1,75 Millionen positive Corona-Laborbefunde und knapp 60.000 Todesfälle registriert, die an oder mit dem SARS-Cov-2-Erreger verstorben sind. Bislang wurden in Peru rund 1,4 Millionen Impfdosen verabreicht und etwa 1,7 Prozent der Bevölkerung vollständig geimpft.

