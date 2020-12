Panama: Kubanische Ärztebrigade soll helfen im Kampf gegen COVID-19

Trotz Drohungen aus den USA verhandelt Panama mit Kuba über die Entsendung einer medizinischen Brigade. Die Corona-Pandemie habe eine Notlage geschaffen, in der es Panama akut an medizinischen Fachkräften mangele. Kubanische Ärzte sind derzeit in 38 Ländern im Einsatz.