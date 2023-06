Schwimmer stirbt nach Hai-Attacke vor Hurghada

Im beliebten ägyptischen Badeort Hurghada ist ein 23-Jähriger bei einem Haiangriff vor den Augen seines Vaters ums Leben gekommen. Der Mann ist russischer Staatsbürger. Der Raubfisch wurde später eingefangen.

Quelle: Gettyimages.ru © JasonOndreicka

In Ägypten hat ein Hai einen im Meer schwimmenden Mann angegriffen. Die Tragödie ereignete sich am Donnerstag in dem beliebten Badeort Hurghada. Augenzeugen haben im Internet ein schockierendes Video veröffentlicht, das zeigt, wie der Mann versuchte, von dem Hai wegzuschwimmen, doch der Raubfisch zog ihn schließlich unter Wasser. Auf der Wasseroberfläche sind im Video Blutspuren zu sehen. Einheimische näherten sich dem Betroffenen in einem Boot und versuchten, dem Mann zu helfen, doch für ihn kam jede Hilfe zu spät. This is mad! 😲 Shark attack in Egypt.I'm not jumping in the ocean anymore.pic.twitter.com/7OKz7pFh4l — muslim daily (@muslimdaily_) June 9, 2023 Das russische Generalkonsulat in Ägypten bestätigte, dass es sich um einen russischen Staatsbürger handelt. "Das Generalkonsulat Russlands in Hurghada spricht den Angehörigen und Freunden sein aufrichtiges Beileid aus", hieß es in einer Stellungnahme. Laut dem Telegram-Kanal Mash könnte es sich bei dem Opfer um den 23-jährigen Wladimir Popow aus der Stadt Archangelsk handeln. Er soll vor einigen Monaten mit seinem Vater nach Hurghada gezogen sein. Eine Bekannte der Familie erzählte, dass der junge Mann direkt vor den Augen seines Vaters gestorben sei, der ihm nicht habe helfen können. Auf einem der Videos sind Schreie zu hören. "Papa! Papa! Papa!", rief der Mann verzweifelt. Die Behörden ordneten nach dem Vorfall an, alle Strände von Hurghada zu schließen. Später wurde der Hai eingefangen. #Hurghada#egypt#SharkAttackThe shark has been caught pic.twitter.com/PZvEJMXOn1 — 🐦Egypt For Ever🦅 (@RedaElsayed__) June 8, 2023 Der russische Reiseanbieter Tez Tour stellte klar, dass sich der Vorfall an einem öffentlichen Strand und nicht vor einer Hotelanlage ereignet habe. Mehr zum Thema - Bürgermeister: Tausende Tiere im Nationalpark durch Überschwemmung getötet

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.