Nigeria: Angreifer stürmen Gefängnis und befreien hunderte Häftlinge

In Nigeria sind über 800 Häftlinge aus einem Gefängnis entkommen. Schwer bewaffnete Angreifer waren in die Einrichtung im Westen des Landes eingedrungen. Bisher haben die Behörden nur etwa ein Drittel der Entlaufenen wieder festnehmen können.

Ein Gefängnis im nigerianischen Bundesstaat Oyo wurde in der Nacht von Freitag auf Samstag von einer Gruppe unbekannter Angreifer gestürmt. Das teilte der Gefängnisdienst des Landes am 23. Oktober mit. Die Angreifer lieferten sich ein Feuergefecht mit den Gefängniswärtern und brachten Sprengladungen an den Wänden des Gefängnisses an.

Die Eindringlinge hatten es wohl nur auf die Befreiung von Untersuchungshäftlingen abgesehen, da verurteilte Straftäter in ihren Zellen blieben. In dem Gefängnis waren nur 64 Dauerhäftlinge untergebracht, die alle weiterhin inhaftiert blieben. Es war nicht sofort klar, ob Gefängniswärter bei dem Angriff verletzt wurden. Der Gefängnisdienst erklärte:

"Während alle Untersuchungshäftlinge aus dem Gewahrsam geholt wurden, wurden die Zellen der Strafgefangenen und der weiblichen Häftlinge nicht beschädigt."

Insgesamt wurden bei dem Angriff mehr als 800 Häftlinge befreit. Den Behörden gelang es, 262 von ihnen zu fassen, während weitere 575 Ausbrecher noch auf der Flucht sind.

Zwar war nicht sofort klar, was der Grund für den Überfall war oder wer dahinter steckte, doch sind bewaffnete Angriffe auf Haftanstalten in dem westafrikanischen Land, das von verschiedenen Sicherheitsproblemen wie separatistischen Bewegungen und islamistischen Aufständen heimgesucht wird, an der Tagesordnung.

Ein weiterer Gefängnisüberfall ereignete sich letzten Monat im Bundesstaat Kogi, wo mehr als 260 Gefangene von einer bewaffneten Gruppe mit Gewalt befreit wurden. Bei diesem Überfall waren ein Soldat und ein Polizist getötet worden. Einer der größten Gefängnisüberfälle in Nigeria fand im April 2021 im südöstlichen Bundesstaat Imo statt. Damals wurden bei einem bewaffneten Angriff fast 2.000 Häftlinge aus einer örtlichen Justizvollzugsanstalt befreit.

