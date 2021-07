Mali: Messer-Angreifer auf den Übergangspräsidenten Goïta stirbt in Haft

Der Mann, der beschuldigt wurde, vergangenen Dienstag in einer Moschee in der Landeshauptstadt Bamako versucht zu haben, mit einem Messer den malischen Interimspräsidenten Goïta zu ermorden, ist in der Haft gestorben. Die genaue Todesursache soll noch ermittelt werden.