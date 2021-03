Jemen-Geberkonferenz bringt nur die Hälfte der benötigten Gelder

Bei der diesjährigen UN-Geberkonferenz für den Jemen kamen nur rund 1,7 Milliarden Dollar (1,4 Mrd. Euro) an Spenden und damit weniger als die Hälfte der benötigten Summe zusammen. Das Ergebnis sei "enttäuschend", so UN-Generalsekretär António Guterres am Montagabend.