China führt Strafmaßnahmen gegen zwölf US-Rüstungsunternehmen und zehn US-Bürger ein

Der Zwist zwischen den USA und China hat eine neue Ebene erreicht. Am Mittwoch führte Peking Sanktionen gegen zwölf US-amerikanische Rüstungsunternehmen und zehn Personen ein. Begründet wurde der Schritt mit Washingtons Tun in der Taiwan-Frage und in der Ukraine-Krise.

Quelle: AFP © NICOLAS ASFOURI

China hat Strafmaßnahmen gegen zwölf US-amerikanische Rüstungsunternehmen und zehn Personen verhängt. Wie das Außenministerium in Peking am Mittwoch bekanntgab, handele es sich um eine Gegenreaktion auf die Handlungen Washingtons, das mit seinen einseitigen Sanktionen, Hetze und Wirtschaftsdruck die rechtmäßigen Interessen von chinesischen Firmen, Institutionen und Personen verletze. Zur Begründung hieß es außerdem: "Innerhalb einer gewissen Zeit ignorierten die Vereinigten Staaten die objektive und unvoreingenommene Position sowie die konstruktive Rolle Chinas bei der Ukraine-Krise, indem sie aufgrund der sogenannten russlandrelevanten Faktoren illegale einseitige Sanktionen gegen eine Reihe von chinesischen Unternehmen einführten." Gleichzeitig betonten die chinesischen Diplomaten, dass die US-Regierung nach wie vor Taiwan mit Waffen beliefere und somit gegen das sogenannte Ein-China-Prinzip verstoße. Peking warf Washington vor, sich in seine Angelegenheiten einzumischen sowie die Souveränität und die territoriale Integrität Chinas zu unterminieren. Reuters: USA drohen deutschen und österreichischen Banken mit Sanktionen Die Sanktionen treten bereits am 22. Mai in Kraft. Sie betreffen die US-Firmen Lockheed Martin Missiles and Fire Control, Lockheed Martin Aeronautics, Javelin Joint Venture, Raytheon Missiles, General Dynamics Ordnance and Tactical Systems, General Dynamics Information Technology, General Dynamics Mission Systems, Intercoastal Electronics, System Studies and Simulation, Iron Mountain Solutions, Applied Technology Group und Arcient. Die Vermögenswerte der genannten Unternehmen werden eingefroren. Bei den zehn sanktionierten US-Personen handelt es sich um die geschäftsführende Direktorin des Unternehmens Northrop Grumman Corporation Kathy Warden und ihre Stellvertreter Matthew Bromberg, Benjamin Davies, Thomas Jones, Stephen O'Bryan und Roshan Roeder sowie die Vize-Präsidenten des Unternehmens General Dynamics Firat Gezen, Jason Aiken, Amy Gilliland und Christopher Brady. Ihnen ist die Einreise ins Reich der Mitte untersagt. Mehr zum Thema - Putin und Xi - Der Hybridantrieb der multipolaren Welt

