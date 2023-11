Deutsche Bauwirtschaft alarmiert: 300.000 Arbeitsplätze könnten bis 2025 wegfallen

Statt der 400.000 neuen Wohnungen, die Bundesbauministerin Klara Geywitz (SPD) versprochen hatte, werden es bis zum Ende des Jahres wohl nur 250.000 sein. Die deutsche Bauwirtschaft fordert von der Politik dringend Maßnahmen.

Quelle: www.globallookpress.com © Chris Emil Janssen/imago-images

Laut dem ifo-Institut in München hat jedes zweite Bauunternehmen in Deutschland zu wenige Aufträge. Deutsche Bauunternehmer warnen nun vor ernsthaften Konsequenzen für ihre Branche, wenn die Politik nicht umgehend Maßnahmen ergreift. Der Chef des Baustofflieferanten Hagebau, Jan Buck-Emden, wies in der Zeitung Bild darauf hin, dass die Bestellungen um knapp 30 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum eingebrochen seien. Bundeskanzler Olaf Scholz müsse den Wohnbau in Deutschland "jetzt zur Chefsache machen" und auf der anstehenden Ministerpräsidenten-Konferenz im Dezember einen "Wohnbau-Rettungspakt" beschließen. Bauministerin Geywitz will Klimastandards für Gebäude aufgeben Für private Bauherrn fordert Buck-Emden ab 2024 eine Sonderabschreibung von 50 Prozent auf alle Baukosten. Die Länder sollen die Grunderwerbssteuer für fünf Jahre aussetzen. Dies sei "die letzte Chance, das Wohnraum-Desaster noch abzuwenden", so Buck-Emden. Sozialer Frieden ist gefährdet Der Vorstandsvorsitzende des französischen Baustoffunternehmens Saint-Gobain für Deutschland und Österreich warnt sogar, dass nicht nur die Energiewende, sondern auch der soziale Friede in Deutschland gefährdet seien, falls noch weniger gebaut würde. Wenn der Wohnraummangel noch schlimmer würde, könnten 300.000 Arbeitsplätze bis 2025 wegfallen und die Mieten auf ein "irres Niveau" steigen. Auch für Bernhard Sommer, Vorstandsvorsitzender des rheinland-pfälzischen Massivhausanbieters Kern-Haus, ist die Entwicklung der Branche "mehr als alarmierend". Die Auftragseingänge im Hausbau seien seit letztem Jahr um über 50 Prozent zurückgegangen. Für Privatleute fordert Sommer die Möglichkeit, Baukosten von der Steuer abzusetzen. Damit habe Deutschland schon einmal "Schwung in den Wohnungsbau" gebracht. Mehr zum Thema – Noch ein tödlicher Baustellenunfall, oder: Wie Firmen das Elend von EU-Wanderarbeitern missbrauchen

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.