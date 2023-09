Moskau: Entdollarisierung im Handel mit China binnen eines Jahres deutlich zugenommen

Russland und China haben den bilateralen Handel binnen nur eines Jahres deutlich zugunsten ihrer nationalen Währungen umgestellt. Dies berichtet ein hochrangiger russischer Diplomat. Damit setzen die beiden Staaten ihre Abkehr vom US-Dollar als Zahlungsmittel fort.

© Getty Images / Oleg Elkov

Die Entdollarisierung des russisch-chinesischen Handels ist praktisch abgeschlossen, so Georgi Sinowjew, Leiter der Ersten Asienabteilung des russischen Außenministeriums. Der Anteil des US-Dollars an den gegenseitigen Abrechnungen zwischen den Nachbarländern sei in den letzten zwei Jahren erheblich zurückgegangen, so der Beamte. Er erklärte gegenüber der Nachrichtenagentur RIA Nowosti: "Der Anteil der nationalen Währungen im russisch-chinesischen Zahlungsverkehr wächst extrem schnell. Zu Beginn des Jahres 2022 lag er bei etwa 25 Prozent, jetzt liegt er bei über 80 Prozent." Sinowjew fügte hinzu, dass das Handelsvolumen des Rubel-Yuan-Paares an der Moskauer Börse (MOEX) das Volumen des Dollar-Rubel-Paares längst überholt habe. China Daily: Eine neue BRICS-Währung als beste Lösung für alle Ihm zufolge bewegen sich die russischen und chinesischen Unternehmen "schnell weg von den 'giftigen' westlichen Währungen und entscheiden sich für den Rubel und den Yuan als zuverlässigere und sicherere Zahlungsmittel." Der Diplomat stellte fest, dass Moskau und Peking wichtige Instrumente entwickelt haben, die es ermöglichen, "alle notwendigen Transaktionen so weit wie möglich zu erleichtern." Trotz der internationalen politischen und wirtschaftlichen Instabilität, die die Finanzinstitute und ihre Fähigkeit, effizient zu arbeiten, erheblich beeinträchtigt. Diese Entwicklung spiegelt Russlands Abkehr von Transaktionen in den Währungen "unfreundlicher Länder" vor dem Hintergrund der westlichen Sanktionen wider. Anfang dieses Jahres sagte der russische Finanzminister Anton Siluanow, das Land vertraue dem US-Dollar nicht mehr. Er bezeichnete dieses westliche Zahlungsmittel als ein "völlig unzuverlässiges Instrument". Sinowjews Äußerungen erfolgten im Vorfeld des 8. Östlichen Wirtschaftsforums, das am 10. September in Wladiwostok, Russland, beginnt. Die meisten Diskussionen auf der jährlichen Veranstaltung werden sich auf Handel, Wirtschaft und Investitionen konzentrieren. Mehr zum Thema – Leiterin des BRICS Business Council: Entdollarisierung ist vorteilhaft für Afrika

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.