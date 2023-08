Trotz Sanktionen: Japan steigert Exporte nach Russland

Während das Wachstum der japanischen Exporte nach Russland trotz Sanktionen zugenommen hat, gingen die Importe Tokios aus Russland massiv zurück. Japan hatte vor Kurzem sein Sanktionspaket gegen Russland erweitert und 758 neue Produkte in die Liste der verbotenen Lieferungen aufgenommen.

Quelle: Legion-media.ru

Das Gesamtvolumen der japanischen Exporte nach Russland stieg im Juli im Vergleich zum Vorjahr um 25 Prozent auf 50,94 Milliarden Yen (rund 320 Millionen Euro), wie das Finanzministerium in Tokio mitteilte. Die Daten zeigen, dass Tokio seine Lieferungen von medizinischen Produkten im Vergleich zum Juli 2022 um satte 1.123 Prozent erhöht hat. Auch die Ausfuhren von Gummi- und Papierprodukten stiegen um 248 Prozent beziehungsweise 45 Prozent, während die Lieferungen von Kunststoffen und Stahl um 35 Prozent beziehungsweise 94 Prozent zurückgingen. Lawrow vor BRICS-Gipfel: "Weltgemeinschaft ist Erpressung der westlichen Eliten überdrüssig" Gleichzeitig stiegen die Einfuhren des ostasiatischen Landes von russischem Getreide im Juli im Jahresvergleich um 5679 Prozent. Die Einfuhren von Fisch und Fischprodukten gingen im gleichen Zeitraum um 35,3 Prozent zurück, während die Käufe von Gemüse um 30 Prozent sanken. Japans Gesamteinfuhren aus Russland gingen um fast 70 Prozent zurück, was auf einen Rückgang der russischen Lieferungen von Flüssigerdgas (LNG) und Kohle zurückzuführen ist, die etwa 60 Prozent der russischen Gesamtexporte nach Tokio ausmachen. Statistiken zufolge gingen die Einfuhren von russischem LNG nach Japan im Juli um 53,6 Prozent zurück. Die Kohleeinfuhren sanken um 72,9 Prozent, während die Lieferungen von Nichteisenmetallen um 69,5 Prozent zurückgingen. Der Rückgang erfolgt im Zuge der Verschärfung der Handelsbeschränkungen Japans gegenüber Moskau. Die japanische Regierung hat vor Kurzem ihr Sanktionspaket gegen Russland erweitert und 758 neue Waren in die Liste der verbotenen Lieferungen aufgenommen. Meinung "Genie-Visa": Wie der Westen versucht, russische Nachwuchstalente anzuwerben Japan hat sich im vergangenen Jahr als Reaktion auf den Konflikt in der Ukraine einer von den USA geführten Sanktionskampagne gegen Russland angeschlossen. Zu den von Tokio verhängten Sanktionen gehören das Einfrieren von Vermögenswerten, Ausfuhrverbote und die Aufhebung der Meistbegünstigung Moskaus im Handel. Japan hat außerdem 80 russische Unternehmen und Organisationen, die mit dem Militär zu tun haben, auf eine schwarze Liste gesetzt, darunter auch Firmen, die schwere Maschinen herstellen. Moskau erklärte kürzlich, es erwäge "Vergeltungsmaßnahmen", und das russische Außenministerium gab bekannt, dass es Japans Sanktionen "sehr kritisch" betrachte. Zuvor hatte der Kreml als Reaktion auf die Sanktionen und die "unfreundliche, antirussische Haltung" des Landes fast 400 japanische Abgeordnete auf die schwarze Liste gesetzt. Außerdem wurde Dutzenden hochrangiger Politiker, darunter Premierminister Fumio Kishida, die Einreise untersagt. Mehr zum Thema – Die Ukraine will Gastransit in die EU einstellen, was bedeutet das für Deutschland?

