Medienbericht: US-amerikanischer Batterieriese wird für russischen Markt umbenannt

Duracell hatte zuvor Pläne angekündigt, die Geschäftstätigkeit in Russland einzustellen, das vom westlich geführten Washington stark sanktioniert wurde. Nun wird Duracell die Geschäfte unter einer anderen Marke weiterführen.

Quelle: Gettyimages.ru © MC Yeung

Der US-amerikanische Hersteller von Alkalibatterien Duracell wird Ende September unter einem neuen Markennamen nach Russland zurückkehren, berichtete die Nachrichtenagentur Mash am Mittwoch auf Telegram unter Berufung auf Quellen. Dem Bericht zufolge werden die Produkte unter dem Markennamen Opticell verkauft, wobei anstelle des Duracell-Hasen ein roter Bär als Markenzeichen verwendet werden soll. Der Preis der Batterien wird sich Berichten zufolge verdoppeln, von 50 auf 100 Rubel (0,5 bis 1 US-Dollar) pro Stück. Ökonomen: Deutschland steht vor noch tieferer Rezession Die russische Niederlassung des Unternehmens erklärte die Preiserhöhung mit Parallelimporten und anderen Faktoren und wies darauf hin, dass die Batterien in einem Werk in China hergestellt werden. Im April kündigte Duracell an, dass es sich vom russischen Markt zurückziehen und seine Geschäftstätigkeit in dem Land einstellen werde. Berichten zufolge ordnete die Unternehmensleitung an, dass alle bestehenden Verträge gekündigt, die Lagerbestände verkauft, die Rechnungen mit den Mitarbeitern beglichen und Briefe an die Partner verschickt werden, um sie über die bevorstehende Einstellung der Aktivitäten zu informieren. Das Unternehmen teilte mit, dass es die Lieferung seiner Produkte an russische Partner einstellen, aber seine Verträge einhalten werde, bis die Vorräte aufgebraucht sind. Mehr zum Thema - Chefvolkswirt der LBBW Kraemer warnt vor Herabstufung Deutschlands durch Ratingagenturen

