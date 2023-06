US-Arbeitsministerium: Beschäftigung im Aufwind, Arbeitslosenquote nimmt trotzdem zu

Der US-Arbeitsmarkt wächst um über 300.000 Jobs an. Dies geht aus einem Bericht des Arbeitsministeriums hervor. Trotz dieses Anstiegs wird ein unerwarteter Zuwachs der Arbeitslosenzahlen verzeichnet.

Quelle: AP © Matt Rourke

Am Freitag hat das Statistikamt des US-Arbeitsministeriums aktuelle Daten über die Beschäftigungs- und Arbeitslosenquoten veröffentlicht. Die Ergebnisse seiner Berechnungen erweisen sich als widersprüchlich. Die Behörde analysierte die Zahlen vom Mai unter allen Beschäftigten, mit Ausnahme des landwirtschaftlichen Sektors (auf Englisch: nonfarm payrolls). Deutschland: Inflation bleibt hoch — Steigende Lebensmittelpreise Im Mai stieg die Gesamtzahl solcher Beschäftigten um 339.000. Der Zuwachs betrifft in erster Linie die Bereiche Unternehmensdienstleistungen, Regierung, Gesundheitswesen, Bauwesen, Transport und Lagerhaltung sowie Sozialhilfe. Gleichzeitig nahm auch die Arbeitslosenquote um 0,3 Prozentpunkte zu und erreichte damit 3,7 Prozent. Besonders betroffen sind dabei Frauen und die afroamerikanische Bevölkerung. In anderen Bevölkerungsgruppen gab es kaum eine Veränderung der Arbeitslosenzahlen. Der Anstieg der Beschäftigtenzahlen kann darauf hindeuten, dass der US-Arbeitsmarkt ziemlich robust bleibt, meint Bloomberg. Trotzdem bereiten diese Daten Schwierigkeiten für das Federal Reserve System, das größtenteils darauf hoffte, auf seiner Sitzung am 13. und 14. Juni keine Zinserhöhungen zu veranlassen. Der Anstieg der Arbeitslosenquote könnte diese Entscheidung jedoch unterstützen. Sollte der Arbeitsmarkt unverändert stark bleiben, könnte die US-Notenbank die Zinssätze im Juli weiter anheben. Mehr zum Thema – USA vermeiden erneut Zahlungsausfall

