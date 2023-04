Frühindikator Weltwirtschaft: Nachfrage nach Mikrochips bricht ein

Taiwan ist der größte Produzent von Mikrochips. Das Land verzeichnet den siebten Monat in Folge einen drastischen Rückgang der Nachfrage. Das deutet auf eine schwache wirtschaftliche Entwicklung der USA hin. Belastend wirken der Ukraine-Konflikt und die Spannungen zwischen den USA und China.

Quelle: www.globallookpress.com © Alexander Pohl via www.imago-ima

Einer der Frühindikatoren für die Weltwirtschaft ist im freien Fall. Wie das chinesische Nachrichtenportal South China Morning Post schreibt, ist der Auftragseingang für Hightech-Produkte und Mikrochips in Taiwan auf den niedrigsten Stand seit der Finanzkrise von 2008 gesunken. Das Wirtschaftsministerium meldete einen Einbruch von 25,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Sowohl die Nachfrage aus den USA als auch aus der EU und aus China sei schwach. Der März war dabei bereits der siebte Monat, in dem ein Nachfragerückgang verzeichnet wurde. Die geringe Nachfrage nach Smartphones, Tablets und anderen Produkten aus dem IT-Bereich spiegele das weltweit schwache Verbrauchervertrauen wider, schreibt das Portal unter Berufung auf Zahlen aus dem Wirtschaftsministerium. Das Ministerium geht davon aus, dass die Nachfrage in der gesamten ersten Jahreshälfte auf niedrigem Niveau verharrt. Erst für das kommende Jahr wird eine Besserung erwartet. Meinung Dollar-Dämmerung: Der Anfang vom Ende des aktuellen Währungskorbs Die in Taiwan ansässige Denkfabrik Chung-Hua Institution for Economic Research macht für die Nachfrageschwäche unter anderem den Ukraine-Konflikt verantwortlich, schreibt die Website Focus Taiwan. Der Konflikt habe sich schwächend auf die globale Wirtschaft ausgewirkt. Aber auch die zunehmenden Spannungen zwischen den USA und China wirken dämpfend auf die internationale Konjunktur. Iris Pang, Chefökonomin der Bank ING für die Großregion China, führt den Einbruch vor allem auf die wirtschaftliche Schwäche der USA zurück. Pang sagte: "Der zentrale Faktor für einen so umfassenden Rückgang der Aufträge ist der Rückgang der Aufträge aus den USA. Wir erwarten, dass sich die US-Konjunktur weiter abschwächen wird. Das sind sehr schlechte Nachrichten für Taiwans Halbleiterindustrie." Taiwans Wirtschaft ist vollständig vom Export von Halbleitern abhängig. Das Land bedient rund 60 Prozent der weltweiten Nachfrage an Mikrochips. Mehr zum Thema – Handel zwischen Russland und China brummt im März

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.