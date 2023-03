Bank-Pleite könnte 500 israelische Start-ups mit in den Abgrund ziehen

Infolge der Pleite der Silicon Valley Bank vergangene Woche büßte der US-Bankensektor am Mittwoch 6,5 Prozent und am Freitag 3,5 Prozent an Wert ein. Auch Hunderte Start-ups in Israel, die Kunden bei der SVB sind, könnte das in den Abgrund ziehen.

Die Silicon Valley Bank (SVB), eine der größten Banken Kaliforniens, hat am Freitag den Geschäftsbetrieb eingestellt. Vergangenen Mittwoch gab die Bank bekannt, dass sie praktisch alle bestehenden Wertpapiere verkauft und einen Verlust von 1,8 Milliarden Dollar nach Steuern verzeichnet. Noch am Donnerstag hatte die Bank versucht, ihren Risikokapitalkunden zu versichern, dass ihr Geld trotz des Aktiensturzes um 60 Prozent sicher sei. SVB-Chef Greg Becker sagte am Donnerstag: "Ich bitte alle, sich zu entspannen und uns zu unterstützen, so wie wir Sie in schwierigen Zeiten unterstützt haben." Gegenüber Kunden präsentierte sich die SVB als "Finanzpartner der innovativen Wirtschaft, der Einzelpersonen, Investoren und den innovativsten Unternehmen der Welt hilft, ihre ehrgeizigen Ziele zu erreichen". In ihrer israelischen Niederlassung betreute die SVB rund 500 Unternehmen, darunter Technologie-Giganten wie eToro, Redis, Verbit, Fireblocks und Capitolis. Unternehmen, die versuchten, ihr Geld von der SVB abzuziehen, sollen laut Berichten der Jewish Press abgewiesen worden sein. Mehr zum Thema – Droht ein neuer Banken-Crash? – US-Regierung wird Silicon Valley Bank nicht retten

