Bericht: Großen westlichen Volkswirtschaften droht Rezession

Deutschland und Italien werden bis Ende des Jahres in eine Rezession fallen, da die Inflation weiter steigt. Auch die USA und das Vereinigte Königreich werden eine ähnliche Krise erleben.

Quelle: www.globallookpress.com © Stefan Zeitz/XinHua

Deutschland und Italien werden bis Ende des Jahres in eine Rezession abrutschen, da die Inflation weiter ansteigt, so Fitch Ratings am Donnerstag gegenüber der Nachrichtenagentur Bloomberg. Scheinbar paradox: Russischer Staatshaushalt gestärkt – durch relativ schwachen Rubel Obwohl der Abschwung voraussichtlich nicht "schwerwiegend" sein wird, sagt James McCormack, Leiter der Abteilung für Staatsanleihen und supranationale Unternehmen bei Fitch, dass "eine Rezession an und für sich signifikant ist". Die Inflation in Deutschland, der größten Volkswirtschaft der EU, beschleunigte sich im Februar und stieg im Jahresvergleich um 9,3 Prozent und im Monatsvergleich um ein Prozent, so die jüngsten Zahlen des Statistischen Bundesamtes (Destatis). Der Anstieg der Lebensmittel- und Energiepreise hat der Wirtschaft des Landes trotz der von der Regierung ergriffenen Entlastungsmaßnahmen einen schweren Schlag versetzt. Die deutsche Wirtschaft schrumpfte in den letzten drei Monaten des Jahres 2022 um 0,4 Prozent gegenüber dem Vorquartal. Die Schrumpfung fiel stärker aus als die zuvor geschätzten 0,2 Prozent BIP-Rückgang. In Italien, der drittgrößten Volkswirtschaft der EU, stiegen die Verbraucherpreise im Februar im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 9,2 Prozent, nachdem sie im Januar noch um 10 Prozent gestiegen waren, wie vorläufige Daten der italienischen Statistikbehörde ISTAT am Donnerstag zeigten. Laut einem Bericht der Denkfabrik Nomisma hat sich die Kaufkraft in Italien im vergangenen Jahr mehr als halbiert, und jeder siebte Italiener beklagt sich darüber, dass er weniger verdient, als er zum Leben braucht. Ein Viertel der Befragten gab an, ihr gesamtes Geld für lebensnotwendige Dinge auszugeben, während 26 Prozent der italienischen Haushalte befürchteten, nicht bis zum Ende des Monats durchzukommen. Auch in den USA bestehe die Gefahr einer "bescheidenen" Rezession bis zum Ende des Jahres, sagte McCormack gegenüber Bloomberg und fügte hinzu, dass "das Vereinigte Königreich wahrscheinlich schon so weit ist". Der Wirtschaftswissenschaftler wies auch darauf hin, dass die Regierungen auf der ganzen Welt damit zu kämpfen haben, die Lebenshaltungskostenkrise zu bewältigen, die durch den Anstieg der Lebensmittel- und Energiepreise seit Beginn des Konflikts in der Ukraine ausgelöst wurde. Bisher gibt es wenig Optimismus für eine rasche Erholung, und die steigenden Kosten haben in der gesamten Weltwirtschaft Wellen der Instabilität ausgelöst. Mehr zum Thema – Abkehr vom Dollar: Indien und VAE streben Handelsabkommen auf Basis der eigenen Währungen an

