Ministerin: Große Goldvorkommen in Serbien entdeckt

Die Goldvorkommen wurden von einer kanadischen Firma entdeckt, die auf dem Balkan tätig ist. In letzter Zeit hatte der serbische Präsident Aleksandar Vučić betont, dass sein Land die Goldreserven erheblich gesteigert habe.

Quelle: www.globallookpress.com © McPHOTO/M. Gann

Die serbische Ministerin für Bergbau und Energie Dubravka Đedović hat am Freitag mitgeteilt, dass in ihrem Land ein großes Goldvorkommen entdeckt worden sei. Vorläufige Ergebnisse technologischer Tests hätten gezeigt, dass es möglich sei, aus der neuen Lagerstätte ein reines Goldkonzentrat mit einem Gesamtgoldausnutzungsgrad von mehr als 93 Prozent zu gewinnen, sagte die Ministerin. Đedović betonte, dass die Entdeckung für die Wirtschaft des Landes, insbesondere für Ostserbien, von großer Bedeutung sein könnte. Medienberichte: Schweiz steigert Gold-Importe aus Russland trotz Sanktionen Die Entdeckung wurde von der in Kanada ansässigen internationalen Goldminengesellschaft Dundee Precious Metals gemacht, die Projekte in dem Balkanland betreibt. Das Unternehmen teilte mit, dass es im Explorationsgebiet Čoka Rakita in Ostserbien eine hochgradige Lagerstätte entdeckt habe und von den jüngsten Bohrungen "außergewöhnliche Ergebnisse" erwarte. Die Bergbauministerin betonte, dass sich das Projekt noch in der Analysephase befinde und zusätzliche Studien durchgeführt werden müssten, um das Volumen der Lagerstätte zu verifizieren. Zuvor hatte der serbische Präsident Aleksandar Vučić erklärt, sein Land habe die Goldreserven in den letzten zwei Jahren erheblich gesteigert. Nach den jüngsten Daten des World Gold Council ist Serbien mit 38,1 Tonnen Goldreserven das führende Land auf dem Balkan und steht weltweit auf Platz 54 der Goldreserven. Mehr zum Thema – Kosovo entsendet Truppen auf die Malwinen: Pristina bietet sich als kolonialer Vollstrecker an

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.