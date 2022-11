Krisen- und Insolvenzticker: Varta erwartet holprige Geschäfte – Kurzarbeit für 500 Mitarbeiter

Die deutsche Wirtschaft rutscht immer tiefer in die Krise. Unter dem Druck dramatisch steigender Energiekosten und anderer ungünstiger Rahmenbedingungen sind allein in diesem Jahr tausende Unternehmen insolvent gegangen. Wir fassen in diesem Ticker die wichtigsten Entwicklungen und Neuigkeiten zusammen.

Energieagentur erwartet Einbruch der russischen Ölförderung Nach Einschätzung der Internationalen Energieagentur (IEA) dürften die Sanktionen westlicher Industriestaaten gegen Russland einen Einbruch der russischen Ölförderung zur Folge haben. Im kommenden Jahr könnte die durchschnittliche Fördermenge unter die Marke von zehn Millionen Barrel (je 159 Liter) pro Tag sinken. Das geht aus dem Monatsbericht des Interessenverbands führender Industriestaaten hervor, der am Dienstag in Paris veröffentlicht wurde. OPEC: Weltweite Ölnachfrage wird weiter steigen Es wird erwartet, dass die tägliche Produktion russischen Erdöls im kommenden Jahr durchschnittlich etwa 9,6 Millionen Barrel betragen wird. Zwar habe Russland in der Zeit seit Februar mehr als eine Million Barrel Rohöl pro Tag in die Abnehmerländer Indien, China und Türkei umgeleitet, hieß es in dem Bericht, dies reiche aber nicht, um die weggebrochenen Lieferungen in westliche Industriestaaten vollständig auszugleichen. Unter anderem hat die Europäische Union (EU) ein Ölembargo gegen Russland beschlossen. Das Embargo tritt für Rohöl im Dezember und das für Ölprodukte im kommenden Februar in Kraft. Damit werden russische Öllieferungen über den Seeweg in die EU unterbunden. Wie aus dem IEA-Monatsbericht weiter hervorgeht, sind die Ölreserven der Industriestaaten zuletzt signifikant gesunken. Die Lagerbestände sind demnach auf den tiefsten Stand seit dem Jahr 2004 gefallen.

Energiekrise löst Run auf Kaminöfen aus Wegen der stark gestiegenen Energiepreise ist die Nachfrage nach Kaminöfen in Deutschland deutlich gestiegen. Meinung Volle Erdgasspeicher – kein Grund zur Besorgnis? "Wir haben im Moment 60 bis 75 Prozent mehr Beratungsanfragen in diesem Jahr als in den Jahren davor. Das liegt einfach daran, dass die Gas-, Öl- und Strompreise explodiert sind", sagte der Sprecher des Bundesverbandes des Schornsteinfegerhandwerks, Andreas Walburg, der Deutschen Presse-Agentur. Allerdings müsse jeder für sich selbst rechnen, denn auch die Holzpreise seien angestiegen. Deutschlandweit gibt es nach Angaben des Verbandes etwa 11,3 Millionen Einzelraumfeuerstätten für feste Brennstoffe, darunter Kaminöfen, Kamineinsätze, offene Kamine und Heizungsherde. Die meisten Stellen würden mit geschlossenem Feuerraum betrieben. Offene Kamine, die in den 1970er und 1980er Jahren modern waren, habe kaum noch jemand. Wer sich für diesen Winter noch einen Kaminofen einbauen lassen will, für den dürfte es wohl knapp werden. Man habe bis zu einem halben Jahr Lieferzeit, berichtete Walburg. Mehr zum Thema - Lukaschenko bietet Europäern eine Lösung: "Putin versprach Getreide und wir versprachen Brennholz"

"Trügerische Zahlen": Zahl der überschuldeten Menschen sinkt laut Creditreform auf Rekordtief Überraschendes hatte die Wirtschaftsauskunft Creditreform bei der Vorstellung ihres aktualisierten Schuldneratlas am Dienstag mitzuteilen: Die Zahl der überschuldeten Menschen in Deutschland ist 2022 auf ein Rekordtief gefallen. Insgesamt zählte die Creditreform in ihrem am Dienstag in Neuss veröffentlichten "Schuldneratlas Deutschland 2022" knapp 5,9 Millionen überschuldete Personen, rund 274.000 oder 4,4 Prozent weniger als im Vorjahr. Dies sei der niedrigste Wert seit Beginn der Auswertungen im Jahr 2004. AfD fordert, Energiequellen zu nutzen: "34 Prozent mehr Insolvenzen als im September 2021" Die Überschuldungsquote, also der Anteil überschuldeter Personen im Verhältnis zu allen Erwachsenen in Deutschland, sank binnen Jahresfrist von 8,86 auf 8,48 Prozent. Überschuldung liegt vor, wenn der Schuldner die Summe seiner fälligen Zahlungsverpflichtungen mit hoher Wahrscheinlichkeit über einen längeren Zeitraum nicht begleichen kann. Allerdings rechnet die Wirtschaftsauskunft angesichts der aktuellen Preisexplosionen bei Energie und Lebensmitteln schon bald mit einer spürbaren Verschlechterung der Situation. "Die guten Zahlen sind leider trügerisch", sagte der Leiter der Creditreform Wirtschaftsforschung, Patrik-Ludwig Hantzsch: "Wir fürchten in den kommenden Monaten eine Trendwende." Mehr zum Thema - Deutschland: Inflation steigt im Oktober auf 10,4 Prozent

