Ungarns Notenbank stemmt sich mit weiterer Zinsanhebung gegen Währungsschwäche

Ungarn stemmt sich weiter gegen die ausgeprägte Schwäche der Landeswährung Forint. Am Donnerstag hat die Zentralbank den Zins für einwöchige Einlagen um zwei Prozentpunkte auf 9,75 Prozent angehoben. Es ist die stärkste Anhebung seit der Finanzkrise im Jahr 2008.

Quelle: Legion-media.ru © Wahavi

Die Ungarische Nationalbank (MNB) hat am Donnerstag den Zins für einwöchige Einlagen um weitere zwei Prozentpunkte auf 9,75 Prozent angehoben. Es war die stärkste Anhebung seit der globalen Finanzkrise im Jahr 2008. Der Forint reagierte nur kurz mit Kursgewinnen auf die abermalige Zinsanhebung. Zuletzt gab er zum Euro sogar weiter nach und fiel in Richtung eines Rekordtiefs. Erst vor gut einer Woche hatte die Zentralbank in Budapest die Leitzinsen angehoben. Ungarn vs. Ukraine – Ungarische Regierung glaubt nicht alles, was Wladimir Selenskij sagt Der Forint ist schon seit Wochen schwach und fällt zum Euro von einem historischen Tief zum nächsten. Ein wichtiger Grund ist die durch Rezessionsangst ausgelöste trübe Stimmung an den Finanzmärkten, die Anleger nach als besonders sicher empfundenen Anlagen suchen lässt. Hinzu kommt, dass Analysten immer wieder den geldpolitischen Kurs der ungarischen Notenbank kritisieren. Zwar kämpft die MNB schon seit einiger Zeit gegen die Forint-Schwäche. Sie lässt aber wiederholt Zweifel aufkommen, ob sie diesen Kurs durchhalten wird. Mehr zum Thema - Suizidale Ökonomie: Die EU erdrosselt die eigene Wirtschaft (rt/dpa)

