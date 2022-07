Iran und Russland konkurrieren mit Preisnachlässen auf Chinas Ölmarkt – Bloomberg

Russland und Iran konkurrieren Berichten zufolge zunehmend auf dem chinesischen Erdölmarkt. Aufgrund der Preisnachlässe, die Moskau wegen der westlichen Sanktionen auf Ölexporte gewährt, sei Teheran gezwungen, seine Preise ebenfalls deutlich zu senken.

© Getty Images / Artinun Prekmoung / EyeEm

Wie Bloomberg am Montag berichtete, sei Iran gezwungen, sein ohnehin schon günstiges Rohöl noch weiter zu verbilligen, um mit Russlands Exporten auf dem chinesischen Markt konkurrieren zu können. Dem von Sanktionen betroffenen Teheran blieben Berichten zufolge für seine Rohöllieferungen nur wenige Optionen. Öl-Allianz OPEC+ erhöht Mengen moderat, Russische Ölförderung läuft weiter auf hohem Niveau Im Mai erreichten Russlands Exporte nach China ein Rekordhoch und überholten Saudi-Arabien als Hauptlieferant für den weltweit größten Rohölverbraucher. Nach Angaben des Branchenconsultingunternehmens FGE hat auch das russische Urals-Rohöl Lieferungen aus Iran verdrängt. Vandana Hari, Gründerin von Vanda Insights in Singapur, erklärte gegenüber Bloomberg: "Der einzige Wettbewerb zwischen iranischem und russischem Öl könnte in China stattfinden, was ganz zum Vorteil Pekings wäre." "Dies dürfte auch die Produzenten in den Golfstaaten beunruhigen, da ihre wichtigen Märkte von stark verbilligtem Rohöl eingenommen werden." In den offiziellen Daten Chinas sind nur drei Monate der Importe aus Iran seit Ende 2020 aufgeführt, zwei davon im vergangenen Januar und Mai. Zahlen des Analyseunternehmens Kpler deuten jedoch auf einen stetigen Fluss von Rohöl von über 700.000 Barrel pro Tag im Mai und Juni hin. Indiens Importe aus Russland steigen trotz Druck aus dem Westen um das 3,5-Fache Händler erklärten Bloomberg, dass der Preis für Öl aus Iran "fast zehn US-Dollar pro Barrel unter dem Brent-Future liegt, um es mit den Urals-Ladungen gleichzustellen". Die nächste Lieferung wird im kommenden Monat erwartet. Vor Februar lag der Preisabschlag noch bei vier bis fünf US-Dollar. Den Händlern zufolge ist Russlands weniger schwefelhaltiges und qualitativ hochwertigeres ESPO-Rohöl teurer als iranisches Öl, obwohl es immer noch billiger ist als vergleichbare Lieferungen aus dem Nahen Osten. China sei bereit, trotz der Herkunft des Öls einen Preisnachlass in Kauf zu nehmen, was die Lieferungen von anderen Anbietern dämpfe. Mehr zum Thema - Im Zuge des Ukraine-Krieges: Russland verdrängt Saudi-Arabien als wichtigsten Ölexporteur Chinas

