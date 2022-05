Russische Zentralbank senkt Leitzins auf 11 Prozent

Am Donnerstag hat die russische Zentralbank zum dritten Mal in Folge den Leitzins von 14 auf 11 Prozent gesenkt. Zu den Gründen der Maßnahme gehören die Verlangsamung der Inflation, eine Abnahme der Verbraucheraktivität sowie eine Stärkung des Rubels.

Quelle: Sputnik © Marija Dewachina

Die Entscheidung, den Leitzins von 14 auf 11 Prozent zu senken, wurde am Donnerstag auf einer außerplanmäßigen Sitzung getroffen. Dies ist bereits die dritte Senkung in den vergangenen eineinhalb Monaten, nachdem die Notenbank den Leitzins im Februar – ebenfalls außerplanmäßig – drastisch auf 20 Prozent angehoben hatte, um den Einbruch des Rubels aufzuhalten. Zuletzt hat sich der Rubel deutlich erholt. Er liegt aktuell etwas über dem Vorkriegsniveau. Euro fällt zum ersten Mal seit Mai 2017 unter 62 Rubel Eine weitere Senkung sei nicht ausgeschlossen, hieß es in einer Pressemitteilung der Regulierungsbehörde. Die nächste Sitzung soll bereits im Juni stattfinden. "Laut Prognose der Zentralbank wird die jährliche Inflation unter Berücksichtigung der laufenden Geldpolitik im Jahr 2023 auf 5 bis 7 Prozent sinken und im Jahr 2024 wieder auf 4 Prozent zurückkehren", heißt es in der Mitteilung. In Bezug auf das laufende Jahr gab die Behörde keine Prognose ab. Die Risiken für die Finanzstabilität seien etwas zurückgegangen, was die Lockerung bestimmter Kapitalverkehrskontrollen ermögliche, begründete die Zentralbank ihr Vorgehen. Zudem gehe die Inflation langsam zurück. Gleichzeitig "bleiben die externen Bedingungen für die russische Wirtschaft schwierig, was die Wirtschaftstätigkeit erheblich einschränkt". Mehr zum Thema - Russischer Wirtschaftsexperte: Starker Rubel hat auch seine Nachteile

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.