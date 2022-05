Inflation in Deutschland erreicht höchsten Stand seit 1981

Aufgrund des teils enormen Anstiegs der Energiepreise stieg das allgemeine Preisniveau in Deutschland stark an. Analysten erwarten nun, dass die Europäische Zentralbank aufgrund des Drucks zum ersten Mal seit mehr als einem Jahrzehnt die Zinsen erhöhen wird.

Quelle: Gettyimages.ru

Die Inflation in Deutschland hat im April den höchsten Stand seit dem Jahr 1981 erreicht, angetrieben durch die stark gestiegenen Preise für Öl, Gas und Petrochemikalien. Das geht aus offiziellen Daten hervor. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes stiegen die Verbraucherpreise im April mit einer Jahresrate von 7,8 Prozent, gegenüber 7,6 Prozent im März. Die Preise wurden dabei aufgearbeitet, um sie mit den Inflationsdaten anderer EU-Staaten vergleichbar zu machen (Harmonisierte Verbraucherpreisindizes, HVPI). Die Inflation in der Eurozone erreichte im vergangenen Monat ein Rekordhoch. Elmar Voelker, Analyst der LBBW-Bank, sagte Reuters: "Die erhoffte leichte Entspannung des Inflationsdrucks, die angesichts der gesunkenen Benzinpreise greifbar schien, ist erneut ausgeblieben." Analyse Explodierende Preise – Wie es dazu kam und warum es noch viel schlimmer kommt Der Analyst fügte hinzu, dies sei "eine weitere klare Aufforderung" an die Europäische Zentralbank, "endlich ihr Zögern beim Ausstieg aus der ultralockeren Geldpolitik aufzugeben". Es wird erwartet, dass die Europäische Zentralbank die Zinssätze in den kommenden Monaten anheben wird, was die erste Anhebung seit mehr als einem Jahrzehnt wäre. Die Energiepreise in Europa trieben die Kosten in die Höhe, wobei die Erzeugerpreise im März den stärksten Anstieg im Jahresvergleich seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1949 verzeichneten. Deutschland rechnet aufgrund der Auswirkungen der Energiepreise mit einer Inflationsrate von 6,1 Prozent in diesem Jahr und 2,8 Prozent im Jahr 2023, teilte Wirtschaftsminister Robert Habeck Anfang der Woche mit. Mehr zum Thema – Neues Rekordhoch – Inflation im Euroraum steigt auf 7,5 Prozent

