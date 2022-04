Gazprom beendet Beteiligung an deutscher Tochter Gazprom Germania

Der russische Gazprom-Konzern stößt offenbar alle Aktiva und Beteiligungen in Deutschland ab. In einer am Freitag veröffentlichten Mitteilung der Geschäftsführung des russischen Gazprom-Konzerns heißt es:

"Am 31. März beendete die Gazprom-Gruppe ihre Beteiligung an der Gazprom Germania GmbH und an allen in ihrem Besitz befindlichen Vermögenswerten, einschließlich der Gazprom Marketing & Trading Ltd."

Damit hat die Gazprom Germania GmbH, eine Holdinggesellschaft für Gashandel und Logistik, die Gazprom-Gruppe verlassen.

In der Mitteilung des Emittenten heißt es: "Am 31. März 2022 haben Tochtergesellschaften der PJSC Gazprom ihre Beteiligung an der Gazprom Export Business Services LLC gekündigt, die alleiniger Gesellschafter der GAZPROM Germania GmbH ist".

Es handelt sich dabei um eine formalisierte Pflichtmitteilung nach russischem Aktienrecht. Einzelheiten dazu, ob, an wen und zu welchem Preis die Anteile an der deutschen Tochtergesellschaft veräußert wurden, sind darin nicht bekanntgegeben. Offensichtlich ist die Gazprom Germania GmbH nach wie vor in Eigentum der Alleingesellschafterin der zwischengeschalteten Gazprom Export Business Services LLC. Anteile an letzterer gehören ab dem 31.03.22 jedoch weder dem Gazprom-Konzern noch deren Tochtergesellschaften.

