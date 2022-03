Finanzökonom: Einfrieren Moskauer Devisenreserven könnte US-Dollar entthronen

Wenn Russland der Zugang zu seinen Devisenreserven abgeschnitten wird, könnte dies die Hegemonie des US-Dollars beenden, meint Zoltan Pozsar, Finanzökonom und Stratege für kurzfristige Zinssätze bei der Credit Suisse.

In dem Podcast Odd Lots auf Bloomberg sagte Pozsar:

"Stellen Sie sich vor, dass viele Exporteure von Rohstoffen und Gütern beschließen, ihre Waren in einer anderen Währung zu fakturieren."

Und er ergänzte:

"Denn all diese Dollars, die Sie verdienen, und all das Geld, das Sie im Westen aufbewahren, sind in Gefahr."